Шахтер - чемпион, спасение Миколенко, переговоры Маркевича. Главные новости за 28 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 28 мая

В предпоследнем туре УПЛ определился обладатель золотых медалей. "Днепр-1" не смог навязать борьбе горнякам и уступил со счетом 0:3. Быстрый гол забил Бондаренко, а в начале второго тайма закрепили преимущество Сикан и Степаненко. В конце встречи Назарина грубо сыграл против игрока "Днепра-1", в ответ футболисты днепровской команды бросились выяснять отношения кулаками – в протоколе значится 6 красных карточек. Тем не менее, "Шахтер" оторвался от "Днепра-1" на недосягаемое расстояние и в 14-й раз в своей истории стал чемпионом Украины.

Более того, луганчане еще и за серебро сразятся, ведь они догнали "Днепр-1" по очкам, правда, уступают по личным встречам. "Заря" в 29-м туре обыграла "Александрию" на выезде благодаря голам Русина и Булецы. Команда Ван Леувена стала недостижимой для "Динамо". А вот "Александрия" будет переживать в последнем туре. Если сегодня выиграют "Ворскла" и "Кривбасс", у них еще будет шанс сдвинуть команду Ротаня с пятого места.

В воскресенье были сыграны последние матчи чемпионата Англии. Главная интрига была в том, кто же вылетит вместе с "Саутгемптоном". На два места претендовали три клуба. Итак, "Лидс" разгромно проиграл "Тоттенхэму" и стал предпоследним. "Лестер" ухватился за соломинку, победив "Вест Хэм" 2:1, но соломинка оказалась некрепкой и сломалась – "Эвертон" параллельно обыграл "Борнмут" 1:0, поэтому ливерпульский клуб остался в элите, а чемпион Англии 2016-го года отправится в "чистилище". Миколенко, к слову, не попал даже в заявку из-за травмы, а Забарный отыграл весь матч. Еще один вопрос в 38-м туре решался по 7-му месту, ведущему в Лигу Конференций. "Астон Вилла" смогла обыграть "Брайтон" (2:1), поэтому именно она сыграет в еврокубке, а не "Тоттенхэм". Едва не забыли, МЮ таки обошел "Ньюкасл" и получит бронзовые медали.

Россонери встречались с "Ювентусом". Туринцы доминировали, но не смогли воплотить свои моменты хотя бы в один гол. Зато Оливье Жиру свой шанс реализовал – 0:1 в пользу "Милана", который ниже четвертого места уже не опустится. "Лацио" выстрадал победу над "Кремонезе" – 3:2 с победным голом Милинковича-Савича на 89-й минуте. Римляне поднялись на второе место. Итак, в следующем сезоне от Италии в Лиге Чемпионов сыграют "Наполи", "Лацио", "Интер" и "Милан".

Команда Виктора Цыганкова уступила на своем поле "Бетису" со счетом 1:2, хотя и забила первой. Украинский легионер отыграл все 90 минут, но результативными действиями не отличился. Впрочем, "Жирона" еще может попасть в Лигу Конференций, если в последнем туре обыграет прямого конкурента - "Осасуну", а "Атлетик" из Бильбао проиграет "Реалу". Что касается других матчей, то "Барса" разгромила "Мальорку" 3:0, а "Атлетико" обыграл "Реал Сосьедад" 2:1.

Авторитетного украинского специалиста прямо спросили, примет ли он львовский клуб, ведь активно ходят соответствующие слухи. Мирон Богданович в ответ заявил, что переговоры действительно идут, но контракт еще не подписан. 72-летний специалист не вел тренерскую деятельность с 2016-го года. Львовский клуб он может возглавить пятый раз в своей карьере.