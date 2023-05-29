Франция вылетела, Гамбия и Новая Зеландия идут дальше. Известны пары 1/8 финала ЧМ U-20
Матчи начнутся 30 мая
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В Аргентине завершился групповой турнир молодежного чемпионата мира-2023, по итогам которого стали известны все пары 1/8 финала. За трофей будут бороться 16 лучших сборных. Матчи начнутся 30 мая.
К слову, молодежная команда Франции полностью провалила турнир. Французы одержали лишь 1 победу в 3 играх.
Пары 1/8 финала ЧМ U-20 2023:
- США - Новая Зеландия
- Гамбия - Уругвай
- Узбекистан - Израиль
- Бразилия - Тунис
- Колумбия - Словакия
- Англия - Италия
- Эквадор - Южная Корея
- Аргентина - Нигерия
Финал запланирован на 11 июня. Действующим победителем Чемпионата мира U-20 является сборная Украины. В 2021 году молодежный чемпионат мира из-за пандемии не проводился.
Into the knockout round! ????#U20WC— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 28, 2023
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Источник:fifa.com
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