Франция вылетела, Гамбия и Новая Зеландия идут дальше. Известны пары 1/8 финала ЧМ U-20

В Аргентине завершился групповой турнир молодежного чемпионата мира-2023, по итогам которого стали известны все пары 1/8 финала. За трофей будут бороться 16 лучших сборных. Матчи начнутся 30 мая.

К слову, молодежная команда Франции полностью провалила турнир. Французы одержали лишь 1 победу в 3 играх.

Пары 1/8 финала ЧМ U-20 2023:

США - Новая Зеландия

Гамбия - Уругвай

Узбекистан - Израиль

Бразилия - Тунис

Колумбия - Словакия

Англия - Италия

Эквадор - Южная Корея

Аргентина - Нигерия

Финал запланирован на 11 июня. Действующим победителем Чемпионата мира U-20 является сборная Украины. В 2021 году молодежный чемпионат мира из-за пандемии не проводился.