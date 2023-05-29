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Франция вылетела, Гамбия и Новая Зеландия идут дальше. Известны пары 1/8 финала ЧМ U-20

Общие новости
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Матчи начнутся 30 мая

Франция вылетела, Гамбия и Новая Зеландия идут дальше. Известны пары 1/8 финала ЧМ U-20

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Аргентине завершился групповой турнир молодежного чемпионата мира-2023, по итогам которого стали известны все пары 1/8 финала. За трофей будут бороться 16 лучших сборных. Матчи начнутся 30 мая.

К слову, молодежная команда Франции полностью провалила турнир. Французы одержали лишь 1 победу в 3 играх.

Пары 1/8 финала ЧМ U-20 2023:

  • США - Новая Зеландия
  • Гамбия - Уругвай
  • Узбекистан - Израиль
  • Бразилия - Тунис
  • Колумбия - Словакия
  • Англия - Италия
  • Эквадор - Южная Корея
  • Аргентина - Нигерия

Финал запланирован на 11 июня. Действующим победителем Чемпионата мира U-20 является сборная Украины. В 2021 году молодежный чемпионат мира из-за пандемии не проводился.

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В статье: Чемпионат Мира U-20
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Источник:
fifa.com

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