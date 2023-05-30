Интриги УПЛ, вызов Русина в сборную, новый тренер для Мудрика. Главные новости за 29 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 29 мая

В предпоследнем туре УПЛ полтавчане играли с "Колосом" и победили 2:0. Сломить сопротивление коваливцев удалось под конец игры, когда отличились Фелипе и Скляр. Аналогичным образом "Кривбасс" победил "Металлист 1925" – отметились Задерака и Кораблин. Таким образом, перед последним туром "Ворскла" отстает от "Александрии" на один балл, "Кривбасс" – на два. Команда Скрипника сыграет с "Шахтером", Вернидуба – с "Кривбассом", а "Александрия" – "Рухом".

На 14-й строчке остается "Верес", разгромно проигравший "Динамо" (0:3, Рамирес, Гармаш и Волошин). Ровенчане имеют на три очка меньше, чем "Ингулец", "Рух" и "Металлист 1925". Команда из Петрово обыграла "Львов" 0:2, а львовяне обыграли "Черноморец" 1:3, о харьковчанах писали выше. В последнем туре "Верес" сыграет с "Ингульцем", есть вероятность, что сразу у 4-х команд будет равное количество очков, поэтому участников плей-офф будут определять по дополнительным показателям. "Металлист" уступил "Минаю" 1:2 и уже официально вылетел в Первую лигу.

УАФ объявила, что Роман Яремчук не поможет в июньских матчах национальной команде, поскольку получил травму. Вместо него в список игроков был включен 24-летний форвард "Зари" Назарий Русин. В текущем сезоне он принял участие в 29 матчах, в которых забил 11 голов и отдал 5 результативных передач. Для Назария это будет дебютный вызов в сборную, хотя он много играл за U-19 и U-21.

Итальянские СМИ сообщают, что интерес к форварду "Днепра-1" возобновила уже интересовавшаяся игроком в прошлом году "Салернитана". Также за ним следит "Торино". Трансфер игрока оценивается в 10 млн евро, правда, ранее инсайдеры утверждали, что клуб отпустит форварда не менее чем за 15 млн. Артем в текущем сезоне забил 29 голов в 37 матчах, также отдал 8 результативных передач.

Итак, лондонский клуб в светлое будущее поведет Маурисио Почеттино. Аргентинец подписал контракт на два года с опцией пролонгации. Его последним местом работы был ПСЖ, с которым он выиграл чемпионат Франции 2021/22, но клуб все равно прекратил сотрудничество. Почеттино длительный период возглавлял "Тоттенхэм", который выводил на второе место в АПЛ и в финал Лиги Чемпионов. На посту менеджера он заменит Фрэнка Лэмпарда, исполняющего обязанности после увольнения Грэма Поттера.