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Игрок российского Спартака обвиняется в помощи в контрабанде кокаина

Общие новости
(1 голосов)

Наркотики перехватили в Антверпене в 2020-м

Игрок российского Спартака обвиняется в помощи в контрабанде кокаина

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Прокуратура приняла решение привлечь нападающего "Спартака" Квинси Промеса к уголовной ответственности за помощь в контрабанде кокаина в 2020-м году, сообщает Het Parool. Нидерландский полузащитник обвиняется в участии в организации провоза двух партий кокаина.

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Отмечается, что вес партий составлял 650 и 720 килограмм. Полиция прослушивала телефон Промеса в ходе расследования. Наркотики были перехвачены в Антверпене в 2020-м году.

Промес вернулся в "Спартак" из "Аякса" в феврале 2021-го и с тех пор выступает за российский клуб. До этого он играл в Москве с 2014-го по 2018-й.

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В статье: Спартак (Москва) Квинси Промес
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Источник:
parool.nl

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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
30.05.2023 в 23:55
Як дивно...пар@ша і н@ркотики...Не може бути!!!
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