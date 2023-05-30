Игрок российского Спартака обвиняется в помощи в контрабанде кокаина

Прокуратура приняла решение привлечь нападающего "Спартака" Квинси Промеса к уголовной ответственности за помощь в контрабанде кокаина в 2020-м году, сообщает Het Parool. Нидерландский полузащитник обвиняется в участии в организации провоза двух партий кокаина.

Отмечается, что вес партий составлял 650 и 720 килограмм. Полиция прослушивала телефон Промеса в ходе расследования. Наркотики были перехвачены в Антверпене в 2020-м году.

Промес вернулся в "Спартак" из "Аякса" в феврале 2021-го и с тех пор выступает за российский клуб. До этого он играл в Москве с 2014-го по 2018-й.