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Бензема предложили 200 млн, Аякс покинула легенда, Реал не выкупит игрока Шахтера. Главные новости за 30 мая

Общие новости
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Много слухов и приятный бонус из Англии

Бензема предложили 200 млн, Аякс покинула легенда, Реал не выкупит игрока Шахтера. Главные новости за 30 мая

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Florencia Tan Jun

UA-Футбол
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В Англии проведут благотворительный матч в поддержку Украины

Он состоится 5 августа в Лондоне. Организаторы - платформа United24, а все вырученные средства пойдут на восстановление уничтоженного россиянами лицея в Черниговской области. Предварительно известно, что в матче поучаствуют Михаил Мудрик, Александр Зинченко, Андрей Шевченко и "Челси".

Бензема всерьез задумался о переезде в Саудовскую Аравию

Кариму предложили 200 млн евро за два года в Азии, и он взял время до воскресенья, чтобы определиться. Выбор непростой, его контракт с "Реалом" заканчивается; опция продления на год пока официально не активирована. При этом в СМИ появились слухи об интересе "Сливочных" к Гарри Кейну.

"Реал" не хочет выкупать у "Шахтера" Винисиуса Тобиаса

Об этом пишут СМИ. "Горняки" якобы требуют за юного бразильца 10 млн евро, но боссы Мадрида решили, что он не стоит таких денег. Того же мнения и тренер дубля "Реала" Рауль, который советовал клубу продлить аренду, но не выкупать игрока. В этом сезоне Тобиас сыграл за "Кастилью" 40 матчей и отдал 5 голевых передач.

Ван дер Сар покинул пост гендиректора "Аякса"

Легенда передаст свои полномочия Совету директоров с 1 июня. Причина ухода на поверхности - "Аякс" закончил сезон только 3-м, это провал. Ван дер Сар работал в клубе с 2012 года, а с 2016-го занимал пост гендиректора. За это время "Аякс" трижды выиграл чемпионат Нидерландов, а в 2017 году добрался до финала ЛЕ.

Громов досрочно расторг контракт с кипрским АЕКом

33-летний нападающий выступал за АЕК с января, но не произвел впечатления - у него 12 матчей без результативных действий. Ранее Минспорта внесло Громова в список спортсменов, не вернувшихся в Украину в условленные сроки. Связан ли с этим его отъезд из Кипра - пока неясно.

Игрока "Спартака" обвиняют в контрабанде тонн кокаина

Квинси Промес, по мнению следователей, причастен к переправке в порт Антверпена двух партий кокаина на 650 и 720 кг. Прокуроры настаивают на уголовной ответственности вингера, но тот сейчас вне зоны их досягаемости. Ранее Промеса уже задерживали за драку с поножовщиной - короче, идеальный легионер для страны-террориста.

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