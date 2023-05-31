В Федерации футбола Саудовской Аравии прокомментировали возможный приход Месси: Это завершило бы скачок, который мы начали с Роналду

Глава Федерации футбола Саудовской Аравии Яссер Аль-Мисехаль в интервью SSC News прокомментировал возможный переход Лионеля Месси в местный клуб. Он хотел бы, чтобы аргентинец приехал к ним.

Контракт Месси с "ПСЖ" истекает 30-го июня. Сообщалось, что "Аль-Хиляль" предлагает аргентинцу более 600 миллионов евро за сезон. При этом контракт должен быть рассчитан на 2 года.

"У меня нет новостей, если честно. Конечно, я лично хотел бы увидеть Месси в чемпионате Саудовской Аравии. Это завершило бы большой скачок, который мы совершили благодаря Криштиану", – сказал Яссер.

При этом за Лео также "охотится" "Барселона". Тем не менее, предложение игроку так и не поступило.

В минувшем сезоне лео провел за "ПСЖ" 40 матчей, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.