Триумф Севильи, туманное будущее Бензема и камбек Маркевича. Главные новости за 31 мая

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 31 мая.

"Севилья" в рекордный 7-й раз выиграла Лигу Европы, переиграв "Рому" в серии пенальти. В основное время команды обменялись голом Дибалы и автоголом Манчини. В лотерее больше повезло "нервионцам", которые реализовали все свои попытки. Отметим, что для Жозе Моуриньо это первое фиаско в еврокубковом финале за всю карьеру.

Карим Бензема может покинуть "Реал". Обладателю Золотого мяча поступило предложение из Саудовской Аравии, где ветерану обещают 200 млн за 2 года. В среду Карим провёл встречи с президентом клуба Флорентино Пересом и наставником Карло Анчелотти, обсудив своё будущее. В Мадриде готовы отпустить форварда, несмотря на оставшийся год по контракту.

Украинский специалист Мирон Маркевич подписал контракт с львовскими "Карпатами", сообщает "ТаТоТаке". Условия соглашения пока что неизвестны. Также отмечается, что Маркевич уже определился с тренерским штабом, в который войдут Андрей Сапуга и Богдан Стронцицкий (тренер вратарей). Напомним, что"Карпаты" не смогли пробиться в УПЛ, так что Маркевич будет работать в Первой лиге.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола стал лучшим тренером сезона-2022/23 в АПЛ. Под его руководством "горожане" стали чемпионами Англии. Испанец привел команду к чемпионству в третий раз кряду. Хосеп удостоен приза лучшему тренеру в четвертый раз. Больше лишь у сэра Алекса Фергюсона – 11.

В среду прошёл пятый матч финальной серии Vbet Экстра-лиги. Ураган" на своей площадке принимал "ХИТ". По итогам четырех предыдущих поединков была зафиксирована ничья 2:2. Решающий поединок остался за столичной командой – "ХИТ" добыл минимальную победу 2:3, став чемпионом Украины.