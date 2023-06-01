  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Роналду пропустил последний матч Аль-Насра в сезоне: известна причина

Общие новости
(1 голосов)

Причина оказалась банальной

Роналду пропустил последний матч Аль-Насра в сезоне: известна причина

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду пропустил заключительную игру команды с "Аль-Фатехом" (3:0) в сезоне-2022/23.

Причиной его отсутствия является травма, сообщает Goal. По информации источника, португалец получил растяжение мышцы в предыдущем поединке с "Аль-Эттифаком". Форвард не смог тренироваться в общей группе команды на этой неделе.

Роналду стал игроком "Аль-Насра" зимой. За это время он принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 2 ассиста.

Напомним, "Аль-Наср" потерял шансы на золотые медали. Команда Роналду финишировала в чемпионате Саудовской Аравии на втором месте.

По теме
yellow-arrow
Триумф Севильи, туманное будущее Бензема и камбек Маркевича. Главные новости за 31 мая
yellow-arrow
BBC: Месси не будет в Барселоне, он покидает Европу
yellow-arrow
Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных клубов: Реал – первый, а Нью-Йорк Сити дороже Ромы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде