Роналду пропустил последний матч Аль-Насра в сезоне: известна причина

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду пропустил заключительную игру команды с "Аль-Фатехом" (3:0) в сезоне-2022/23.

Причиной его отсутствия является травма, сообщает Goal. По информации источника, португалец получил растяжение мышцы в предыдущем поединке с "Аль-Эттифаком". Форвард не смог тренироваться в общей группе команды на этой неделе.

Роналду стал игроком "Аль-Насра" зимой. За это время он принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 2 ассиста.

Напомним, "Аль-Наср" потерял шансы на золотые медали. Команда Роналду финишировала в чемпионате Саудовской Аравии на втором месте.