Роналду пропустил последний матч Аль-Насра в сезоне: известна причина
Причина оказалась банальной
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду пропустил заключительную игру команды с "Аль-Фатехом" (3:0) в сезоне-2022/23.
Причиной его отсутствия является травма, сообщает Goal. По информации источника, португалец получил растяжение мышцы в предыдущем поединке с "Аль-Эттифаком". Форвард не смог тренироваться в общей группе команды на этой неделе.
Роналду стал игроком "Аль-Насра" зимой. За это время он принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 2 ассиста.
Напомним, "Аль-Наср" потерял шансы на золотые медали. Команда Роналду финишировала в чемпионате Саудовской Аравии на втором месте.
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