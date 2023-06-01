Легенда Наполи объявил о завершении карьеры

35-летний полузащитник Марек Гамшик принял решение о завершении профессиональной карьеры игрока.

"Это были невероятные 19 лет профессиональной карьеры. Более 700 матчей на клубном уровне, около 140 встреч за сборную Словакии. Много-много забитых голов.

Будучи маленьким мальчиком, я только мечтал, что когда-то у меня будет успешная футбольная карьера на самом высоком уровне. Футбол был моей любовью, страстью и работой, которой я всегда отдавал все. Я благодарю все клубы, в которых работал.

Особое спасибо моей семье и ближайшим друзьям, которые были частью этого и всегда были рядом со мной и поддерживали меня.

И, конечно, большое спасибо моим болельщикам, которые ободряли и любили меня. Я всегда это очень ценил, вы заслуживаете мое большое уважение. Спасибо за все", - написал словак.