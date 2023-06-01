Легенда Наполи объявил о завершении карьеры
В возрасте 35 лет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
35-летний полузащитник Марек Гамшик принял решение о завершении профессиональной карьеры игрока.
"Это были невероятные 19 лет профессиональной карьеры. Более 700 матчей на клубном уровне, около 140 встреч за сборную Словакии. Много-много забитых голов.
Будучи маленьким мальчиком, я только мечтал, что когда-то у меня будет успешная футбольная карьера на самом высоком уровне. Футбол был моей любовью, страстью и работой, которой я всегда отдавал все. Я благодарю все клубы, в которых работал.
Особое спасибо моей семье и ближайшим друзьям, которые были частью этого и всегда были рядом со мной и поддерживали меня.
И, конечно, большое спасибо моим болельщикам, которые ободряли и любили меня. Я всегда это очень ценил, вы заслуживаете мое большое уважение. Спасибо за все", - написал словак.
Марек начинал свою взрослую карьеру за "Слован", после чего перебрался в "Брешию", а оттуда в "Наполи". В составе неаполитанцев хавбек выступал с 2007 по 2019 год. За 12 лет он забил 121 гол в 520 матчах за клуб.
Затем он поиграл за китайский "Далянь Ифан" и шведский "Гетеборг". А последние два сезона он провел "Трабзонспоре", с которым выиграл Кубок Турции и Суперкубок страны.
В футболке сборной Словакии Гамшик отыграл 135 поединков и забил 26 голов.
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