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Роналду: День презентации в Аль-Насре – один из лучших, что я пережил в футболе

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Криштиану также высказался о сезоне без трофеев

Роналду: День презентации в Аль-Насре – один из лучших, что я пережил в футболе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Криштиану Роналду дал комментарий о первом сезоне в Саудовской Аравии. Он считает день презентации, одним из лучших в своей карьере.

О презентации в "Аль-Насре" и начале карьеры в Саудовской Аравии.

– Я помню день, когда оказался здесь, немного нервничал, как и следовало ожидать. Стадион был переполнен, я был со своей семьей... Совершенно новая атмосфера. Теперь все совершенно по-другому, я более расслаблен, адаптирован, и это хорошие воспоминания.

Это было фантастически. Конечно, я очень хорошо помню первый день. День моей презентации был замечательным. Я ожидал всего, что произошло, потому что это был особенный день и для них [болельщиков], а не только для меня и моей семьи.

Это был совершенно необыкновенный день, и я был действительно удивлен, и это было фантастически. Это был один из лучших моментов, которые я пережил в футболе. Когда у тебя такая презентация, это всегда остается в памяти надолго.

О сезоне без трофеев.

– Дела не всегда идут так, как мы бы хотели или мечтали. Иногда нам нужно быть терпеливыми, сохранять стабильность и настойчивость для достижения наших целей.

Я думаю, что команда стала значительно сильнее за последние пять месяцев, как и сама лига и другие команды. Мы не являемся исключением из правил. Иногда (для достижения целей) требуется время, но если мы будем верить, все возможно.

Я надеялся выиграть что-нибудь в этом сезоне, но мы этого не сделали. Но я действительно настроен позитивно и уверен, что все изменится и пойдет в лучшем направлении. Давайте верить в это и работать над этим, – сказал Роналду.

Криштиану стал 5-м бомбардиром лиги Саудовской Аравии. Он забил 14 голов в 16-ти поединках.

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср
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Источник:
leonino.pt

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