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Известны детали контракта, который Интер Майами предлагает Месси. Игрока могут отдать в аренду в Барсу из МЛС

Общие новости
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Схема выгодна "Барселоне", чтобы облегчить финансовую нагрузку

Известны детали контракта, который Интер Майами предлагает Месси. Игрока могут отдать в аренду в Барсу из МЛС

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

"Интер" Майами предлагает Лионелю Месси контракт на 4 года с зарплатой в 50 миллионов евро за сезон. При этом игрока могут сразу же отдать в аренду в "Барселону" на 6 или 18 месяцев.

Аренда в "Барсу" это один из возможных вариантов сделки. Такой трансфер поможет Лео выступать на высоком уровне до конца 2024-го, а "Интеру" получить футболиста, которого было бы сложно получить без "блауграны" в контракте.

При этом отмечается, что клубы ещё не обсуждали между собой возможность аренды футболиста.

Хотя контракт и не так привлекателен, как от "Аль-Хиляля", но у Лео есть дом в Майами, что может помочь футболисту в адаптации.

Лео точно покинет "ПСЖ" по окончанию сезона. "Барселона", "Интер" Майами и "Аль-Хиляль" поборются за футболиста.

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В статье: Лионель Месси Барселона Интер Майами
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Источник:
sport.es

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