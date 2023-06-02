Известны детали контракта, который Интер Майами предлагает Месси. Игрока могут отдать в аренду в Барсу из МЛС

"Интер" Майами предлагает Лионелю Месси контракт на 4 года с зарплатой в 50 миллионов евро за сезон. При этом игрока могут сразу же отдать в аренду в "Барселону" на 6 или 18 месяцев.

Аренда в "Барсу" это один из возможных вариантов сделки. Такой трансфер поможет Лео выступать на высоком уровне до конца 2024-го, а "Интеру" получить футболиста, которого было бы сложно получить без "блауграны" в контракте.

При этом отмечается, что клубы ещё не обсуждали между собой возможность аренды футболиста.

Хотя контракт и не так привлекателен, как от "Аль-Хиляля", но у Лео есть дом в Майами, что может помочь футболисту в адаптации.

Лео точно покинет "ПСЖ" по окончанию сезона. "Барселона", "Интер" Майами и "Аль-Хиляль" поборются за футболиста.