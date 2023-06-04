Кубок для Гвардиолы, усиление Динамо, сенсация на молодежном ЧМ. Главные новости за 3 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 3 июня

В Англии прошел финал национального Кубка. Трофей разыграли два гранда из Манчестера. Уже на первой минуте Гюндоган вывел "Сити" вперед, но "Юнайтед" ответил точным ударом Фернандеша с 11-метровой отметки. Впрочем, в начале второго тайма тот же Гюндоган, которому снова ассистировал Де Брюйне, забил второй оказавшийся победным мяч. МЮ даже нанес больше ударов по воротам, но команда Гвардиолы выстояла и прибавила к чемпионству Кубок. На очереди Лига чемпионов. К слову, для Пепа этот трофей стал 34-м в карьере, 13 из них во главе Манчестер Сити!

Контракт бельгийца с мадридским клубом должен был действовать еще год, но "Реал" объявил, что Эден покинет команду по завершении сезона. Таким образом, за 115 миллионов, которые сливочные заплатили "Челси", Азар сыграл в 76 матчах в течение 4-х сезонов и забил при этом семь голов. СМИ при этом сообщают, что Азар, которому всего 32 года, всерьез рассматривает вариант с завершением карьеры.

Перед последним туром французской Лиги 1 Лионель объявил, что уходит из ПСЖ. Это не помешало ему выйти на поле против Клермона, но парижане уступили 2:3. Месси результативными действиями не отметился, но завершил этот чемпионат с показателем 16 голов и 16 результативных передач. Что касается других, то эффектный рывок выдал "Ренн", победивший "Брест" и сумевший подняться на четвертое место, ведущее к групповому этапу Лиги Европы. "Лилль" оказался на шестом месте, поскольку не смог обыграть "Труа", а проигравший "Тулузе" "Монако" будет без еврокубков. А еще отмечаем спасение "Нанта", которое на финише обошел "Осер".

В Серии А в последнем туре заочно соревновались "Лацио" и "Интер" за вторую-третью строчку. Но драмы не получилось, оба выиграли свои матчи и остались на местах, где были. "Лацио" обыграл "Эмполи" 2:0, поэтому финишировал вторым, а "Интер" обыграл "Торино" 1:0 и завершил чемпионат третьим. Для римлян это самая высокая позиция с 2000 года, когда они становились чемпионами.

В финале красным быкам противостоял "Айнтрахт", однако должной оппозиции франкфуртцам создать не удалось. Голы Нкунку и Собослаи позволили "Лейпцигу" выиграть Кубок Германии второй сезон подряд.

Как сообщают авторитетные СМИ, тренерский штаб "Реала" после того, как Андрей заявил о желании сменить команду, начал формировать список кандидатов на замену. Однако Лунин изменил свое решение и теперь хочет остаться в Мадриде. Что решил штаб и руководство клуба, пока неизвестно.

По информации инсайдеров, на сборы с киевской командой поедут полузащитники "Зари" Владимир Бражко и Сергей Булеца. Если у второго и так заканчивался договор аренды в июне, то первый должен был оставаться в луганском клубе еще год. Оба стали лидерами команды и забили по семь голов в течение чемпионата.

Речь о молодежном первенстве, где последним чемпионом была Украина. На турнире проходит стадия четвертьфиналов. И уже есть одна очень громкая сенсация – Израиль обыграл Бразилию. Основное время завершилось вничью 1:1, в начале овертайма бразильцы вышли вперед, но израильтяне забили в ответе дважды и еще не реализовали два пенальти. 3:2 в пользу Израиля, который в полуфинале сыграет с победителем пары США - Уругвай. В другом четвертьфинальном поединке Италия победила Колумбию 3:1.

В финале ей противостоял "Вольфсбург". Немецкая команда забила два гола в первом тайме, но после перерыва каталонки быстро отыгрались усилиями Гутьерес, а на 70-й минуте Ролфо забила победный гол – 3:2. Добавим, что "Барса" в течение турнира проиграла всего один матч – на групповом этапе "Баварии". В чемпионате Испании стала чемпионом, выиграв 27 матчей подряд. Лишь в последнем туре позволила себе проиграть.