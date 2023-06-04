Италия U-20 стала вторым полуфиналистом молодежного Чемпионата мира

В другом матче четвертьфинала молодежного Чемпионата мира встречались сборные Колумбии U-20 и Италии U-20.

"Скуадра адзурра" еще в перерыве забила дважды в ворота южноамериканцев, а на старте второго тайма сразу же отличились в третий раз. Колумбийцы в ответ смогли нанести только один точный удар.

Италия U-20 стала второй сборной, квалифицировавшейся в полуфинал молодежного ЧМ. Несколькими часами ранее это сделал Израиль U-20, сенсационно обыгравший сверстников из Бразилии.

В параллельных четвертьфиналах сегодня, 4 июня, встретятся Южная Корея с Нигерией (20:30) и США с Уругваем (00:00).

Колумбия U-20 – Италия U-20 1:3

Голы: Джохан Торрес 49 – Касадеи 9, Бальданцы 38, Пио Эспозито 46