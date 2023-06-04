Италия U-20 стала вторым полуфиналистом молодежного Чемпионата мира
В лучшей четверке два представителя Европы
Getty Images/Global Images Ukraine
В другом матче четвертьфинала молодежного Чемпионата мира встречались сборные Колумбии U-20 и Италии U-20.
"Скуадра адзурра" еще в перерыве забила дважды в ворота южноамериканцев, а на старте второго тайма сразу же отличились в третий раз. Колумбийцы в ответ смогли нанести только один точный удар.
Италия U-20 стала второй сборной, квалифицировавшейся в полуфинал молодежного ЧМ. Несколькими часами ранее это сделал Израиль U-20, сенсационно обыгравший сверстников из Бразилии.
В параллельных четвертьфиналах сегодня, 4 июня, встретятся Южная Корея с Нигерией (20:30) и США с Уругваем (00:00).
Колумбия U-20 – Италия U-20 1:3
Голы: Джохан Торрес 49 – Касадеи 9, Бальданцы 38, Пио Эспозито 46
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