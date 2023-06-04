Бензема приглашен в Саудовскую Аравию для подписания контракта на следующей неделе
Уже в среду Карим может перейти в новый клуб
Фото: twitter.com/realmadrid
Французский нападающий Карим Бензема получил приглашение приехать на следующей неделе в Саудовскую Аравию.
Как сообщает Фабрицио Романо, там футболист должен подготовить свой переход в "Аль-Иттихад" в статусе новой звезды аравийской лиги.
Итальянский инсайдер отмечает, что подписание контракта может состояться в среду, если все пойдет по запланированному сценарию.
Отметим, что "Аль-Иттихад" стал чемпионом предварительного розыгрыша чемпионата Саудовской Аравии, опередив "Аль-Наср" Кришитану Роналду на пять очков. Согласно предварительной информации, Бензема будет предложен двухлетний контракт с общим окладом 400 миллионов долларов.
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