УПЛ завершилась, Реал попрощался с Бензема, Златан - с футболом. Главные новости за 4 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 4 июня

В последнем туре чемпионата Украины команда Кучера играла с "Кривбассом" и одержала непростую победу – единственный гол во втором тайме забил Бланко. Параллельно "Заря" разгромила "Минай", забив ему три гола (дубль на счету Русина). Луганчане и днепровцы финишировали с одинаковым количеством очков, но у "Днепра-1" преимущество по личным встречам, поэтому он и финишировал выше. Отдельно нужно упомянуть ситуацию с Дмитрием Мишневым. Если бы "Днепр-1" не смог победить "Кривбасс", велика вероятность, что "Зари" засчитали бы техническое поражение, ведь луганский клуб не внес Мишнева в заявку на матч, а затем он выходил на замену. В "Заре" такую ошибку объяснили усталостью…

Невероятно, но факт – "Александрия", имея большое преимущество после первого круга, смогла опуститься на шестую строчку. В последнем туре команда Ротаня сыграла в сухую ничью с "Рухом". А вот "Ворскла" обыграла на своем поле немотивированный "Шахтер" 2:1 (Сефери, Павлюк – Бондаренко). Как следствие, полтавчане обошли "Александрию" и теперь именно они сыграют во втором квалификационном раунде Лиги Конференций.

"Рух", как уже упоминалось, взяло одно очко, аналогично "Металлист 1925" сыграл вничью с "Динамо" (1:1, Габелок – Рамирес), поэтому многое зависело от игры "Верес" – "Ингулец". Если бы петровцы победили, то спаслись бы от плей-офф. Но "Верес" этого не дал сделать – Вовченко забил во втором тайме, при этом ровенчане не пропустили сами. Как следствие, "Верес" финишировал 13-й, а "Ингулец" – 14-й. "Рух" и "Металлист" 1925" имеют на один балл больше. Теперь в плей-офф за место в УПЛ ровенчане сыграют с запорожским "Металлургом", а петровцы – с черкасским ЛНЗ. Матчи запланированы на 10 и 14 июня.

Сначала была информация от СМИ, что француз покинет мадридский клуб, затем – что останется еще на год. И все же один из сильнейших форвардов ХХІ века решил уйти. "Реал" объявил, что 6 июня состоится официальная церемония прощания с игроком, сыгравшим за клуб 648 матчей, в которых забил 354 гола и стал самым титулованным игроком в истории сливочных. Где именно Карим продолжит карьеру, пока неизвестно.

В Италии произошло другое великое прощание. Долгое время ходили слухи, что Златан Ибрагимович после "Милана" еще планирует немного поиграть за "Монцу", ведь дружит с ее владельцем Сильвио Берлускони. Но, похоже, 41-летний швед оценил свое состояние и решил, что достаточно. Златан играл за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Барселону", "Интер", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед", "Милан" и "Лос-Анджелес Гелекси", выигрывал Эредивизию, Серию А, Ла Лигу и Лига 1. Брал Лигу Европы. Но ему так и не покорилась Лига Чемпионов.

"Жироне", чтобы финишировать седьмой, нужно было обыграть в последнем туре "Осасуну". Но каталонцы не справились – поражение 2:1. К слову, гол "Жирона" забила при непосредственном участии Виктора Цыганкова после его подачи со штрафного. Так что сезон он завершает с цифрами 19 матчей в Ла Лиге, 3 гола и 6 результативных передач. "Жирона" финишировала 10-й. Среди других результатов последнего тура чемпионата Испании отметим ничью "Вальядолида" с "Хетафе". Таким образом, "Вальядолид" оказался в зоне вылета, а "Алмерия", "Валенсия", "Кадиз" и собственно "Хетафе" спаслись.

Последний тур сыграли и в Серии А. Главная интрига была – удастся ли туринскому клубу заскочить в зону Лиги Европы. Старая Синьора победила "Удинезе" (1:0), но и конкуренты свои матчи выиграли. "Аталанта" разбила "Монцу" 5:2, а "Рома" была сильнее "Специи" - 2:1. Таким образом, клуб из Бергамо финишировал 5-м, "Рома" – сразу за ним, эти две команды сыграют на групповом этапе Лиги Чемпионов. "Ювентус" – седьмой и в следующем сезоне стартует в Лиге Конференций.