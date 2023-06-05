Клуб из Дании продлил аренду вингера Динамо

Датский вингер "Динамо" Миккель Дуэлунд продолжит выступления на родине. ФК "Орхус" продлил аренду 25-летнего футболиста, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение рассчитано на сезон-2023/24. "Орхус" воспользовался решением ФИФА, которое позволяет легионером приостанавливать действие контрактов с украинскими клубами.

Именно летом у вингера завершится контракт с "Динамо", после чего он в статусе свободного агента сможет бесплатно покинуть киевский клуб.

В кампании 2022/23 Дуэлунд принял участие в 12 матчах за "Орхус", в которых забил 2 гола и выполнил 2 результативные передачи.