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Клуб из Дании продлил аренду вингера Динамо

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Дуэлунд продолжит играть на родине

Клуб из Дании продлил аренду вингера Динамо

Фото: agf.dk

Новина українською

Датский вингер "Динамо" Миккель Дуэлунд продолжит выступления на родине. ФК "Орхус" продлил аренду 25-летнего футболиста, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение рассчитано на сезон-2023/24. "Орхус" воспользовался решением ФИФА, которое позволяет легионером приостанавливать действие контрактов с украинскими клубами.

Именно летом у вингера завершится контракт с "Динамо", после чего он в статусе свободного агента сможет бесплатно покинуть киевский клуб.

В кампании 2022/23 Дуэлунд принял участие в 12 матчах за "Орхус", в которых забил 2 гола и выполнил 2 результативные передачи.

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В статье: Динамо (Киев) Орхус Миккель Дуэлунн
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Источник:
agf.dk

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