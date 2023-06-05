Клуб из Дании продлил аренду вингера Динамо
Дуэлунд продолжит играть на родине
Фото: agf.dk
Датский вингер "Динамо" Миккель Дуэлунд продолжит выступления на родине. ФК "Орхус" продлил аренду 25-летнего футболиста, сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение рассчитано на сезон-2023/24. "Орхус" воспользовался решением ФИФА, которое позволяет легионером приостанавливать действие контрактов с украинскими клубами.
Именно летом у вингера завершится контракт с "Динамо", после чего он в статусе свободного агента сможет бесплатно покинуть киевский клуб.
В кампании 2022/23 Дуэлунд принял участие в 12 матчах за "Орхус", в которых забил 2 гола и выполнил 2 результативные передачи.
Vi har på Ceres Park netop fortalt, at Mikkel Duelund har forlænget sin aftale med AGF ✍️????⚪️ ➡️ https://t.co/a3snaDDxDa#ksdh pic.twitter.com/o4Z8cCmEmq— AGF (@AGFFodbold) June 4, 2023
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