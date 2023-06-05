Бензема подписал двухлетний контракт с Аль-Иттихадом – Инсайдер
Игрок завершает свой переход в саудовский клуб
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-нападающий "Реала" Карим Бензема всё ближе к продолжению карьеры в чемпионате Саудовской Аравии.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter, француз стал игроком "Аль-Иттихада". Он уже подписал основную часть документов для перехода в саудовский клуб.
Согласно данным журналиста, контракт рассчитан до 2025 года и будет предусматривать опцию продления еще на сезон. Ранее сообщалось, что "Аль-Иттихад" готов выплачивать Бензема 100 миллионов евро за год.
В минувшем сезоне Карим отыграл 43 матча за "Реал" во всех турнирах. На его счету 31 гол и 6 результативных передач. В бщей сложности он провел 647 матчей за сливочных.
За период в клубе он выиграл 25 титулов, что является рекордом для одного игрока в составе "Реала". В его активе: 5 побед в Лиге чемпионов, 5 Клубных чемпионатов мира, 4 Суперкубка Европы, 4 победы в Ла Лиге, 3 Кубка Испании и 4 Суперкубка Испании.
К слову, в кампании-2022/23 "Аль-Иттихад" выиграл чемпионат страны, опередив на 5 очков "Аль-Наср", за который играет Криштиану Роналду.
Популярное сейчас
- Офшоры, регионалы и криминал. Кто владеет клубами УПЛ? Настоящие владельцы украинского футбола
- В Минобороны РФ заявили о начале масштабного контрнаступления Украины – в ВСУ мгновенно отреагировали
- Экс-тренер Александрии может возглавить Ингулец – СМИ
- Италия U-20 стала вторым полуфиналистом молодежного Чемпионата мира
- Красотка дня. Сексуальная модель украсила своим присутствием финал Лиги Европы. ФОТО
- Красотка дня. Свежеиспеченная жена экс-футболиста Динамо Георгия Цитаишвили. ФОТО
Новости по теме
- 15:00 Зарубежные Бензема приглашен в Саудовскую Аравию для подписания контракта на следующей неделе
- 23:42 Зарубежные Бензема останется в Реале. Он ожидает предложение из Саудовской Аравии через год
- 22:30 Зарубежные Бензема прокомментировал слухи об уходе: Почему я должен говорить о будущем? Я в мадридском Реале