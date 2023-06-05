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Бензема подписал двухлетний контракт с Аль-Иттихадом – Инсайдер

Общие новости
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Игрок завершает свой переход в саудовский клуб

Бензема подписал двухлетний контракт с Аль-Иттихадом – Инсайдер

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-нападающий "Реала" Карим Бензема всё ближе к продолжению карьеры в чемпионате Саудовской Аравии.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter, француз стал игроком "Аль-Иттихада". Он уже подписал основную часть документов для перехода в саудовский клуб.

Согласно данным журналиста, контракт рассчитан до 2025 года и будет предусматривать опцию продления еще на сезон. Ранее сообщалось, что "Аль-Иттихад" готов выплачивать Бензема 100 миллионов евро за год.

В минувшем сезоне Карим отыграл 43 матча за "Реал" во всех турнирах. На его счету 31 гол и 6 результативных передач. В бщей сложности он провел 647 матчей за сливочных.

За период в клубе он выиграл 25 титулов, что является рекордом для одного игрока в составе "Реала". В его активе: 5 побед в Лиге чемпионов, 5 Клубных чемпионатов мира, 4 Суперкубка Европы, 4 победы в Ла Лиге, 3 Кубка Испании и 4 Суперкубка Испании.

К слову, в кампании-2022/23 "Аль-Иттихад" выиграл чемпионат страны, опередив на 5 очков "Аль-Наср", за который играет Криштиану Роналду.

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В статье: Карим Бензема Аль-Иттихад (Саудовская Аравия)
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Источник:
Fabrizio Romano

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