Состав молодежки на Евро, стадион для Динамо, претендент на Довбика. Главные новости за 5 июня
А также о тренере Тоттенхэма и первых европейских трансферах
Фото: СК Дніпро-1
UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 5 июня
Ротань назвал состав молодежки перед Евро
21 июня стартует молодежный чемпионат Европы, в котором примет участие сборная Украины. Руслан Ротань уже сформировал список игроков, которые отправятся на тренировочный сбор. В него вошли четверо игроков "Шахтера", по три игрока из "Динамо" и "Черноморца", по два представителя от "Александрии", "Зари" и "Днепра-1", игроки "Колоса", "Руха" и шесть легионеров . В штабе рассчитывают, что после матчей за национальную сборную к молодежной команде присоединятся Трубин, Ванат, Судаков и Мудрик.
Динамо планирует играть еврокубковые матчи в Румынии
Как известно, киевская команда в следующем сезоне стартует с третьего раунда квалификации Лиги Конференций. Из-за войны в Украине играть нельзя. "Динамо" решило проводить свои поединки в столице Румынии Бухаресте на стадион "Рапид", который вмещает 14 тысяч зрителей. Клуб уже подал соответствующий запрос в УЕФА. Также как вариант рассматривается Польша, где "Динамо" играло в прошлом сезоне.
Довбик может стать одноклубником Цыганкова
Агент лучшего бомбардира УПЛ завершившегося сезона подтвердил информацию об интересе "Жироны" к Артему Довбику. Но он заметил, что трансфер зависит от того, как удачно клуб продаст Кастелланоса. Ранее СМИ писали, что "Днепр-1" стремится получить за Артема не менее 15 млн евро, ведь половина выручки отойдет датскому "Миттьюланду".
Известно, кто возглавит Тоттенхэм
Авторитетные английские СМИ сообщают, что шпоры наконец-то определились с тренером на следующий сезон. И это не будет Нагельсманн или Луис Энрике, о которых говорили раньше. Выбор остановился на персоне Анге Постекоглу, который в сезоне 2022/23 выиграл все внутренние трофеи Шотландии с "Селтиком". До этого австралиец всего год работал в Греции, а большинство карьеры провел на родине в Австралии.
О первых трансферах
"Барселона" подписала двухлетний контракт с защитником "Атлетика" Иньиго Мартинесом, который перейдет в каталонский клуб на правах свободного агента. Дортмундская "Боруссия" переманила Рами Бенсабаини из Менхенгладбаха, за ним также охотились "Ювентус" и "Интер". "Ливерпуль" уже договорился с Алексисом Мак Алистером, осталось дождаться официального объявления. Также сообщают, что Асенсио из "Реала" и Мануэль Угарте из "Спортинга" прошли медосмотр в ПСЖ.
Штутгарт сохранил место в Бундеслиге
У швабов был серьезный соперник за место в элите – именитый "Гамбург". Но динозавры, судя по всему, еще не доросли до возвращения в Бундеслигу. Во втором матче "Штутгарт" победил на выезде 1:3, в первом было зафиксировано 3:0. То есть по сумме двух поединков – 6:1 в пользу "Штутгарта".
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