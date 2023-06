Франк Де Бур возглавил клуб из ОАЭ

Легендарный футболист Франк де Бур стал новым главным тренером "Аль-Джазира", сообщает пресс-служба команды.

Де Бур находился без работы с 2021 года после ухода с поста наставника сборной Нидерландов. Франк также известен по работе с такими клубами, как "Аякс", "Интер", "Кристал Пэлас" и "Аталанта Юнайтед".

Отметим, что нидерландец четырежды приводил "Аякс" к золотым медалям в чемпионате Голландии. Также под его руководством амстердамцы выиграли Суперкубок страны. Вместе с "оранжевыми" Франк де Бур выходил в плей-офф Евро-2020.

В сезоне-2022/23 "Аль-Джазир" занял 5-е место в чемпионате ОАЭ, набрав 46 очков.

