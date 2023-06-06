Франк Де Бур возглавил клуб из ОАЭ
Специалист два года находился без работы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный футболист Франк де Бур стал новым главным тренером "Аль-Джазира", сообщает пресс-служба команды.
Де Бур находился без работы с 2021 года после ухода с поста наставника сборной Нидерландов. Франк также известен по работе с такими клубами, как "Аякс", "Интер", "Кристал Пэлас" и "Аталанта Юнайтед".
Отметим, что нидерландец четырежды приводил "Аякс" к золотым медалям в чемпионате Голландии. Также под его руководством амстердамцы выиграли Суперкубок страны. Вместе с "оранжевыми" Франк де Бур выходил в плей-офф Евро-2020.
В сезоне-2022/23 "Аль-Джазир" занял 5-е место в чемпионате ОАЭ, набрав 46 очков.
???????? ???????????????????? ???????? ???????????????? ????????— Al Jazira Club (@AlJaziraFC_EN) June 5, 2023
As a player 1⃣6⃣x????
As a manager 7⃣x????
A fine career path for our new leader ????#AJC pic.twitter.com/WIdIsLhzB2
Our Dutch legend signing his contract to lead the #PrideOfAbuDhabi ✍️????#DeBoerAnnounced #AJC pic.twitter.com/ReWMYBkUev— Al Jazira Club (@AlJaziraFC_EN) June 5, 2023
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