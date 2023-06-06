Сегодня отмечает День рождения Роберто Де Дзерби

Роберто Де Дзерби родился 6 июня 1979 года в городе Брешиа (Ломбардия, Италия). Будучи игроком, выступал на позиции полузащитника. Сегодня Де Дзерби – главный тренер "Брайтона".

Роберто является воспитанником "Милана", но за "россонери" он не играл, проведя почти всю карьеру в скромных клубах, хотя в 2010-м и 2012-м он становился чемпионом Румынии с "Клужем". Тренерскую работу начал в 2013-м, возглавлял "Фоджу", "Палермо", "Беневенто". Имя Де Дзерби сделал себе в "Сассуоло".

25 мая 2021 года был официально объявлен новым главным тренером донецкого "Шахтера". Роберто завоевал с горняками золото УПЛ-2021/22 и Суперкубок Украины (2021). В июле 2022-го Де Дзерби покинул "Шахтер". В сентябре прошлого года итальянец заменил Грэма Поттера на посту менеджера "Брайтона". Специалист привел "чаек" к 6-й позиции в турнирной таблице. Таким образом, команда сыграет на групповом этапе ЛЕ – это первый выход клуба в еврокубки в его истории.