Месси попросил Аль-Хиляль отложить переход до 2024 года
В саудовском клубе удивлены желанием аргентинца
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Аргентинский нападающий Лионель Месси хочет отложить свой переход в "Аль-Хиляль" на один год. Об этом сообщает Goal.
По информации издания, представители игрока провели встречу с делегацией саудовского клуба и попросили отложить вопрос о трансфере до 2024 года.
В "Аль-Хиляле" были удивлены этим известием и предупредили, что в таком случае предложение будет не таким щедрым. Сейчас экс-форварду "ПСЖ" и "Барселоны" предлагают 500 миллионов евро за сезон.
Лео покинул "ПСЖ" по завершению сезона-2022/23 и стал свободным агентом. Накануне отец Месси сообщил о желании 35-летнего нападающего вернуться в "Барселону".
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