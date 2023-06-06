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Месси попросил Аль-Хиляль отложить переход до 2024 года

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В саудовском клубе удивлены желанием аргентинца

Месси попросил Аль-Хиляль отложить переход до 2024 года

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Аргентинский нападающий Лионель Месси хочет отложить свой переход в "Аль-Хиляль" на один год. Об этом сообщает Goal.

По информации издания, представители игрока провели встречу с делегацией саудовского клуба и попросили отложить вопрос о трансфере до 2024 года.

В "Аль-Хиляле" были удивлены этим известием и предупредили, что в таком случае предложение будет не таким щедрым. Сейчас экс-форварду "ПСЖ" и "Барселоны" предлагают 500 миллионов евро за сезон.

Лео покинул "ПСЖ" по завершению сезона-2022/23 и стал свободным агентом. Накануне отец Месси сообщил о желании 35-летнего нападающего вернуться в "Барселону".

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В статье: Лионель Месси Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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Источник:
Goal

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