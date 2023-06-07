Новый контракт Довбика, Бензема поехал в Азию, Ювентус вышел из Суперлиги. Главные новости за 6 июня

Автор 24 голов в минувшем розыгрыше УПЛ подписал с днепрянами контракт до лета 2025 года. Что это - желание игрока остаться подольше, или же клуб таким образом надеется выручить за Довбика больше денег? Это уже решайте сами.

Новый клуб Карима называется "Аль-Иттихад", и он является действующим чемпионом страны. Контракт 35-летнего француза рассчитан на три сезона; зарабатывать он будет 200 млн евро в год - то есть, на уровне Криштиану Роналду. Аравийская пустыня на глазах становится лучшим пенсионным фондом для престарелых звезд футбола.

Его зовут Анте Постекоглу, и он уже подтвердил свои умения в Шотландии, где привел к чемпионству "Селтик". Контракт рассчитан аж на 4 года - до 2027-го. Кандидатура австралийца не встретила понимания среди фанатов "Шпор", но владелец Дэниэл Леви настоял на своем - впрочем, как обычно.

Необычное событие для украинского футбола, можно сказать, удалось. На матч съехались Срна, Ракицкий, Ярмоленко, Милевский с Алиевым, Маркевич и многие другие звезды. Также присутствовали артисты и даже герои войны с Россией. Сам матч завершился вничью 8:8, Селезнев забил 5 голов и решающий пенальти в серии. В общем, красиво.

Новое соглашение с наставником рассчитано на весь следующий сезон. В минувшем чемпионате "Минай" успешно боролся за выживание и в итоге сохранил прописку в УПЛ, что и стало катализатором переговоров о новом контракте для Шарана, запомнившегося не только результатами, но и необычайно эмоциональным отношением к делу.

Туринцы уже отправили соответствующие письма "Реалу" и "Барсе"; бюрократический процесс выхода займет пару недель. Поговаривают, что "Ювентусу" грозят санкции УЕФА из-за махинаций с финансами, вот он и подлизывается к регулятору, чтобы не исключили из еврокубков. Касательно Суперлиги, то процитируем Хавьера Тебаса: "Кто будет выходить последним, не забудьте потушить свет".