Роналду не попал в команду сезона чемпионата Саудовской Аравии
В стране обиделись?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Криштиану Роналду не попал в команду сезона чемпионата Саудовской Аравии. Символическую сборную представила Opta.
В тройке нападения Фарес Аль Брикан ("Аль-Фатех"), Игало ("Аль-Хиляль") и Мурад Батна ("Аль-Фатех"). Примечательно, что в составе сезона также нет Абдерразака Хамдаллы, который стал лучшим бомбардиром кампании в составе "Аль-Иттихада".
???????? @ighalojude leads the line ????— Roshn Saudi League (@SPL_EN) June 7, 2023
5⃣ players from the champions @ittihad_en ????⚫️
Here's your #RoshnSaudiLeague Team of The Season presented by @OptaAnalyst ???? pic.twitter.com/ynZgxDcQC8
Напомним, что Криштиану пришел в "Аль-Наср" зимой и забил 14 голов в 16-ти поединках чемпионата.
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