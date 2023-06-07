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Роналду не попал в команду сезона чемпионата Саудовской Аравии

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Роналду не попал в команду сезона чемпионата Саудовской Аравии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Криштиану Роналду не попал в команду сезона чемпионата Саудовской Аравии. Символическую сборную представила Opta.

В тройке нападения Фарес Аль Брикан ("Аль-Фатех"), Игало ("Аль-Хиляль") и Мурад Батна ("Аль-Фатех"). Примечательно, что в составе сезона также нет Абдерразака Хамдаллы, который стал лучшим бомбардиром кампании в составе "Аль-Иттихада".

Напомним, что Криштиану пришел в "Аль-Наср" зимой и забил 14 голов в 16-ти поединках чемпионата.

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср
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