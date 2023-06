Криштиану Роналду не попал в команду сезона чемпионата Саудовской Аравии. Символическую сборную представила Opta.

В тройке нападения Фарес Аль Брикан ("Аль-Фатех"), Игало ("Аль-Хиляль") и Мурад Батна ("Аль-Фатех"). Примечательно, что в составе сезона также нет Абдерразака Хамдаллы, который стал лучшим бомбардиром кампании в составе "Аль-Иттихада".

