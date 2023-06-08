Новый клуб Месси, Ребров во главе СБУ и топ-новобранец Реала. Главные новости за 7 июня

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 7 июня.

Свершилось. Сергей Ребров стал главным тренером сборной Украины. Об этом сообщила УАФ. Уже 12 июня Ребров дебютирует в новой должности в товарищеском матче со сборной Германии. 16 и 19 июня сине-желтые сыграют с Северной Македонией и Мальтой в рамках отбора на Евро-2024. До него сборная Украины провела один матч против Англии под руководством Руслана Ротаня.

Лионель Месси подтвердил, что продолжит карьеру в МЛС. В интервью Diario Sport аргентинец заявил, что принял решение перейти в "Интер" Майами. Месси намекнул, что у "Барселоны" не было финансовых возможностей для возвращения семикратного обладателя Золотого мяча, поэтому он решил отправится за океан. Напомним, что у Месси было предложение из Саудовской Аравии на более чем миллиард евро.

Одна из главных трансферных саг межсезонья закончился уже в начале июня. 19-летний вундеркинд Джуд Беллингем перешел в "Реал" Мадрид. Эту информацию подтвердил официальный сайт "Боруссии". Отмечается, что "Реал" отдал 103 миллиона евро чистыми. Ещё порядка 30 миллионов Дортмунд может заработать бонусами. Сам Беллингем подписал с мадридцами 6-летний контракт.

Донецкий Шахтер решил прекратить сотрудничество с главным тренером команды Игорем Йовичевичем, сообщает ТаТоТаке. По информации источника, такое решение лично принял президент клуба Ринат Ахметов. Ранее источник также сообщал, что Ахметову не нравится игровой стиль, который прививает команде хорватский тренер. В качестве возможной замены рассматриваются несколько европейских специалистов и один тренер из УПЛ.

"Вест Хэм" выиграл первый трофей за более чем 40 лет. "Молотобойцы" одолели "Фиорентину" в финале Лиги конференций благодаря позднему голу Джаррода Боуэна. Также этот трофей стал первым серьёзным достижением Дэвида Мойеса, который до того брал лишь Суперкубок Англии с МЮ. Напомним, это был второй розыгрыш ЛК в истории.