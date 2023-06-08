Сегодня отмечает День рождения экс-защитник Барселоны и Ливерпуля Хавьер Маскерано
Забивал очень мало даже как для защитника
Getty Images / Global Images Ukraine
Хавьер Алехандро Маскерано родился 8 июня 1984 года в Сан-Лоренсо (Санта-Фе, Аргентина). Двукратный олимпийский чемпион (2004, 2008), серебряный призер чемпионата мира (2014), четырехкратный серебряный призер Кубка Америки (2004, 2007, 2015, 2016).
Запомнился своей неуступчивостью в единоборствах и умением отдать отличный пас. При этом Маскерано также известен крайне низкой результативностью даже как для игрока оборонительного плана. За всю карьеру Хавьер забил 3 гола на клубном уровне и 1 мяч за Аргентину.
Happy Birthday @Mascherano ????— The Anfield Wrap (@TheAnfieldWrap) June 8, 2023
Here's his first goal for the Reds...pic.twitter.com/wT2Kl1ACF7
Выступал за "Ривер Плейт" (чемпион Аргентины), "Коринтианс" (чемпион Бразилии), "Вест Хэм", "Ливерпуль", "Барселону" (все клубные трофеи и по нескольку раз), "Хэбэй Чайна Форчун", "Эстудиантес".
После окончания карьеры футболиста возглавил молодежную сборную Аргентины.
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