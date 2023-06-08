Бензема о переходе в Аль-Иттихад: Выбрал Саудовскую Аравию потому что я мусульманин
Саудовская лига сейчас самая перспективна для мусульман
Фото: https://twitter.com/ittihad
Карим Бензема высказался о переходе в саудовский "Аль-Иттихад" для клубного телевидения. Нападающий рассказал, что всегда хотел жить в мусульманской стране.
– Почему вы выбрали именно Саудовскую Аравию для продолжения карьеры?
– Ну, потому что я мусульманин, а это мусульманская страна, и я всегда хотел здесь жить, – сказал Карим.
Напомним, что Карим родился в семье мигрантов из Алжира и по национальности он алжирец. Нападающий исповедует ислам.
Карим провел в "Реале" 14 лет. Он сыграл 648 матчей, забил 354 гола и отдал 165 результативных передач. В этом году Кариму исполняется 36 лет.
Популярное сейчас
- Лучший сезон Цыганкова, Лунин останется в Реале, Хави сменил Барселону
- Ворскла интересуется футболистом Динамо
- Еще один источник утверждает, что Шахтер расторгнет контракт с Йовичевичем
- Новый контракт Довбика, Бензема поехал в Азию, Ювентус вышел из Суперлиги. Главные новости за 6 июня
- Красотка дня. Фантастическая девушка бразильской звезды, которая вернется в Шахтер из Реала. ФОТО
- Цитаишвили и его девушка сыграли свадьбу. Среди гостей были Тина Кароль и даже Ордец. ФОТО
Новости по теме
- 00:45 Зарубежные Саудовский Аль-Ахли хочет купить Мареза. Президент клуба прилетел в Лондон вести переговоры
- 11:09 Зарубежные Бензема: Роналду показал, что футбол в Саудовской Аравии прогрессирует
- 06:20 Зарубежные Новый контракт Довбика, Бензема поехал в Азию, Ювентус вышел из Суперлиги. Главные новости за 6 июня