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Бензема о переходе в Аль-Иттихад: Выбрал Саудовскую Аравию потому что я мусульманин

Общие новости
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Саудовская лига сейчас самая перспективна для мусульман

Бензема о переходе в Аль-Иттихад: Выбрал Саудовскую Аравию потому что я мусульманин

Фото: https://twitter.com/ittihad

Новина українською

Карим Бензема высказался о переходе в саудовский "Аль-Иттихад" для клубного телевидения. Нападающий рассказал, что всегда хотел жить в мусульманской стране.

– Почему вы выбрали именно Саудовскую Аравию для продолжения карьеры?

– Ну, потому что я мусульманин, а это мусульманская страна, и я всегда хотел здесь жить, – сказал Карим.

Напомним, что Карим родился в семье мигрантов из Алжира и по национальности он алжирец. Нападающий исповедует ислам.

Карим провел в "Реале" 14 лет. Он сыграл 648 матчей, забил 354 гола и отдал 165 результативных передач. В этом году Кариму исполняется 36 лет.

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В статье: Карим Бензема Аль-Иттихад (Саудовская Аравия)
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Источник:
goal.com

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