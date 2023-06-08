Бензема о переходе в Аль-Иттихад: Выбрал Саудовскую Аравию потому что я мусульманин

Карим Бензема высказался о переходе в саудовский "Аль-Иттихад" для клубного телевидения. Нападающий рассказал, что всегда хотел жить в мусульманской стране.

– Почему вы выбрали именно Саудовскую Аравию для продолжения карьеры?

– Ну, потому что я мусульманин, а это мусульманская страна, и я всегда хотел здесь жить, – сказал Карим.

Напомним, что Карим родился в семье мигрантов из Алжира и по национальности он алжирец. Нападающий исповедует ислам.

Карим провел в "Реале" 14 лет. Он сыграл 648 матчей, забил 354 гола и отдал 165 результативных передач. В этом году Кариму исполняется 36 лет.