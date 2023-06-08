  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Бензема представили в качестве игрока Аль-Иттихада - Фото

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Нападающий принес с собой Золотой мяч

Бензема представили в качестве игрока Аль-Иттихада - Фото

Фото: ittihad_en

Новина українською

"Аль-Иттихад" представил Карима Бензема в качестве игрока своей команды. Француз принес с собой на презентацию Золотой мяч.

Напомним, что Бензема в Саудовской Аравии будет получать около 200 миллионов евро за сезон. Напдающий в инткрвью клубному ТВ заявил, что пришел в Саудовскую Аравию, потому что он мусульманин и всегда хотел жить в мусульманской стране.

Карим переходит из "Реала" в качестве свободного агента, стороны решили не продлевать контракт ещё на сезон.

Бензема провел в "Реале" 14 лет. За это время он сыграл 648 матчей, забил 354 гола и отдал 165 результативных передач. В этом году Кариму исполняется 36 лет.

По теме
yellow-arrow
Украинский вингер Крикун сменил клуб в Польше
yellow-arrow
Бензема о переходе в Аль-Иттихад: Выбрал Саудовскую Аравию потому что я мусульманин
yellow-arrow
Сегодня отмечает День рождения экс-защитник Барселоны и Ливерпуля Хавьер Маскерано
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карим Бензема Аль-Иттихад (Саудовская Аравия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде