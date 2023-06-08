Бензема представили в качестве игрока Аль-Иттихада - Фото

"Аль-Иттихад" представил Карима Бензема в качестве игрока своей команды. Француз принес с собой на презентацию Золотой мяч.

Karim Benzema brought his Ballon d'Or to his Al-Ittihad presentation ???? pic.twitter.com/S74HHUOZXg — ESPN FC (@ESPNFC) June 8, 2023

Напомним, что Бензема в Саудовской Аравии будет получать около 200 миллионов евро за сезон. Напдающий в инткрвью клубному ТВ заявил, что пришел в Саудовскую Аравию, потому что он мусульманин и всегда хотел жить в мусульманской стране.

Карим переходит из "Реала" в качестве свободного агента, стороны решили не продлевать контракт ещё на сезон.

Бензема провел в "Реале" 14 лет. За это время он сыграл 648 матчей, забил 354 гола и отдал 165 результативных передач. В этом году Кариму исполняется 36 лет.