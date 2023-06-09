Стало известно, когда пройдёт церемония вручения Золотого мяча-2023
Осенью
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Французский журнал France Football анонсировал дату вручения "Золотого мяча-2023". Мероприятие состоится 30 октября в парижском театре Шатле.
Список из 30 претендентов будет опубликован 6 октября. В этот же день станут известны 20 кандидатов среди женщин, 10 номинантов на приз Льва Яшина лучшему вратарю, а также 10 претендентов на Трофей Копа молодому игроку (до 21 года).
Напомним, действующим обладателем престижной награды является Карим Бензема, который к тому времени играл в мадридском "Реале". На днях он перебрался в чемпионат Саудовской Аравии.
????✨ Save the date for a special night...— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) June 9, 2023
???? Théâtre du Châtelet, Paris#ballondor pic.twitter.com/adJBxSohwx
See you in september! ????????— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) June 9, 2023
Men's Ballon d'Or: 3⃣0⃣ nominees
Women's Ballon d'Or: 2⃣0⃣ nominees
Yachine Trophy: ???? nominees
Kopa Trophy: ???? nominees#ballondor pic.twitter.com/HriFktA6Nv
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