Стало известно, когда пройдёт церемония вручения Золотого мяча-2023

Французский журнал France Football анонсировал дату вручения "Золотого мяча-2023". Мероприятие состоится 30 октября в парижском театре Шатле.

Список из 30 претендентов будет опубликован 6 октября. В этот же день станут известны 20 кандидатов среди женщин, 10 номинантов на приз Льва Яшина лучшему вратарю, а также 10 претендентов на Трофей Копа молодому игроку (до 21 года).

Напомним, действующим обладателем престижной награды является Карим Бензема, который к тому времени играл в мадридском "Реале". На днях он перебрался в чемпионат Саудовской Аравии.

