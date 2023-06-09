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Президент ПСЖ встречался с Глейзерами, чтобы помочь катарцам в покупке МЮ

Общие новости
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Эффективный дипломат

Президент ПСЖ встречался с Глейзерами, чтобы помочь катарцам в покупке МЮ

Фото из открытых источников

Новина українською

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи встречался с владельцами "Манчестер Юнайтед" Глейзерами. Он вел переговоры, способствуя покупке английского клуба катарцами.

Сообщается, что он сыграл важную роль в переговорах между катарским шейхом Джасстмом Аль-Тани о возможной покупке "МЮ".

При этом клубы-конкуренты "МЮ" требуют от Премьер-лиги расследовать происхождение средств.

Ранее сообщалось, что Шейх Джассим заплатит за "МЮ" около 6 миллиардов евро.

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В статье: Нассер Аль-Хелаифи Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
theathletic.com/

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