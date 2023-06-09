Президент ПСЖ встречался с Глейзерами, чтобы помочь катарцам в покупке МЮ
Эффективный дипломат
Фото из открытых источников
Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи встречался с владельцами "Манчестер Юнайтед" Глейзерами. Он вел переговоры, способствуя покупке английского клуба катарцами.
Сообщается, что он сыграл важную роль в переговорах между катарским шейхом Джасстмом Аль-Тани о возможной покупке "МЮ".
При этом клубы-конкуренты "МЮ" требуют от Премьер-лиги расследовать происхождение средств.
Ранее сообщалось, что Шейх Джассим заплатит за "МЮ" около 6 миллиардов евро.
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Источник:theathletic.com/
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