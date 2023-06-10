Еще один украинец в MLS, возможная замена Лунину в Реале, Йовичевич устал от Шахтера. Главные новости за девятое июня
А также спор Хланя с Зарей и откровения украинца, принадлежащего российской команде
Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий
UA-Футбол собрал для читателей подборку важнейших футбольных новостей за пятницу, девятое июня
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Евгений Чеберко присоединился к "Коламбус Крю"
Украинцев в МЛС стало больше. Как сообщает официальный сайт клуба "Коламбус Крю", новым игроком команды стал украинец Евгений Чеберко. Соглашение начнет действовать с 5-го октября и будет рассчитано до 2026-го года.
Напомним, что предыдущим клубом 25-летнего украинца был хорватский "Осиек", за который украинец играл с 2021-го года и суммарно провел 58 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.
Ранее он также выступал за "Зарю", "Днепр" и ЛАСК. В МЛС уже выступает один украинец – Сергей Кривцов в "Интер Майами".
"Реал" собирается подписать вратаря на роль дублера Тибо Куртуа
Мадридский "Реал" работает над вопросом подписания вратаря для роли дублера Тибо Куртуа. "Королевский" клуб обратил свое внимание на голкипера "Хетафе" Давида Сорию. Трансфер может быть осуществлен, ведь резервист Тибо Куртуа украинец Андрей Лунин принял решение уйти из "Реала".
Сообщается, что представители "Реала" проведут встречу с "Хетафе" в ближайшее время, чтобы завершить переход опытного 30-летнего голкипера. С самим игроком уже договорились.
Йовичевич подтвердил, что близок к уходу из "Шахтера"
Уже более суток в СМИ активно ходят новости об отставке Игора Йовичевича с должности главного тренера "Шахтера". Клуб информацию пока не комментирует, а вот сам тренер хорватским СМИ заявил, что действительно думает об уходе. Йовичевич говорит, что устал быть вдали от семьи, жить в постоянных переездах и работать в режиме войны. В то же время Йовичевич отметил, что хотел бы еще раз сыграть с "Шахтером" в Лиге чемпионов.
"Заря" и Максим Хлань могут договориться
Агент игрока луганской "Зари" Максима Хланя заявил, что футболист разорвет контракт с клубом из-за "абъюзивного" поведения последнего в отношении футболиста. Однако СМИ уточняют, что "Заря" и Хлань работают над цивилизованным окончанием сотрудничества. Между сторонами может быть соглашение, которое позволит "Заре" получить за футболиста хотя бы какую-нибудь компенсацию, а футболисту позволит перейти в другой клуб без судебных тяжб.
Хлань не играет за "Зарю" с апреля. Клуб отстранил его от тренировок из-за нежелания игрока продлевать контракт.
Иван Ордец заявил, что готов и хочет играть за сборную Украины
Защитник немецкого "Бохума", контракт которого принадлежит московскому "Динамо", заявил, что хотел бы и готов снова играть за сборную Украины. В последний раз он вызывался в национальную команду в 2018-м году.
Ордец никак не высказывался о войне после полномасштабного вторжения России, но сейчас сказал, что его позиция заключается в нежелании играть дальше за "Динамо" (Москва). В чемпионат России Ордец перешел уже после аннексии Крыма.
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