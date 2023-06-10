Известный румынский тренер возглавил клуб из Южной Кореи

Южнокорейский "Чонбук Хюндай Моторс" объявил о назначении на должность главного тренера румынского специалиста Дана Петреску.

Детали соглашения не сообщаются. В то же время известно, что совсем недавно 55-летний коуч покинул румынский ЧФР.

В "Чонбук Хюндай Моторс" Петреску присоединился к Роберто Ди Маттео, который стал советником клуба еще в январе.

В чемпионате Южной Кореи "Чонбук" расположился на 8-й строчке после 17-ти туров. Команда значительно обновила состав в течение сезона.