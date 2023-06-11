Манчестер Сити выиграл ЛЧ, состоялись первые матчи плей-офф УПЛ. Главные новости за 10 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 10 июня

Перед финалом многие говорили, что у "Интера" не будет шансов. Но миланцы дали серьезное сражение и имели не один случай, чтобы забить гол. Особенно после того, как Родри открыл счет. Однако после удара Димарко мяч попал в штангу, а когда бил Лукаку, помешал Эдерсон. В конце концов, "Манчестер Сити" действительно одержал победу – 1:0. Это второй международный трофей для английского клуба – в 1970 году горожане выигрывали Кубок обладателей Кубков. Ну и у Гвардиолы второй в его карьере требл – в 2009-м он все выигрывал с "Барселоной". Интересно, что все три итальянских клуба в этом сезоне проиграли свои еврокубковые финалы.

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"Металлург" из Запорожья на своем поле одолел "Верес". Залогом успеха стало раннее удаление Вовченко в составе ровенской команды. В середине первого тайма отличился Сад, этот гол оказался единственным. В игре "Ингулец" – ЛНЗ ударными оказались первые десять минут второго тайма. Клименко вывел петровцев вперед, но Тищенко сравнял ударом с пенальти. 1:1 в итоге. Ответные матчи состоятся 14-го июня.

По крайней мере, так утверждают СМИ. Александр Кучер и Евгений Красников останутся на своих должностях и попытаются вывести "Днепр-1" в групповой этап какого-нибудь еврокубка. Но в этот раз придется обходиться без дорогих транферов, в клубе настроены ориентироваться только на внутренний рынок. Причем "Днепр-1" готов продавать своих звезд.

Функционер в одном из интервью оценил перспективы харьковского клуба, над возвращением которого недавно Красников активно работал. Он в очередной раз подчеркнул, что благодаря переходу в "Днепр-1" нескольких исполнителей и тренера как раз и удалось удержаться "Металлисту" на плаву. Клуб в следующем сезоне будет точно играть в Первые лиги, а через пару лет планирует вернуться в элиту.

В этот раз источники сообщают, что к житомирскому клубу может присоединиться Александр Караваев. У него, как известно, 30 июня завершается контракт с "Динамо" и сообщений о том, что соглашение продлено пока нет. Караваев может переехать в Житомир на правах свободного агента. Ранее "Полесье" подписало контракт с Денисом Бойко, а еще интересуется Никитой Кравченко и Богданом Ледневым.

О трансферах

Браим Диас, три года весьма успешно выступавший на правах аренды за "Милан", вернулся в "Реал". "Жирона" рассталась с семью арендованными игроками, в том числе с лучшим бомбардиром сезона Кастельяносом. Но планирует подписать Дэйли Блинда из "Баварии" свободным агентом. "Барселона" готова продать Лангле в "Тоттенхэме" всего за 6 миллионов. "Астон Вилла" подхватила Юри Тилеманса из "Лестера".