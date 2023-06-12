Главный кандидат на замену Йовичевича, новое чудо от Раньери. Главные новости за 11 июня
А также успех сборной с socca, вылет Коваленко и сборная Лиги Чемпионов
фото - Getty Images
UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 11 июня
СМИ знают, кто возглавит Шахтер
Ведущий программы ТаТоТакое Михаил Спиваковский настаивает на том, что вместо Игора Йовичевича "Шахтер" в ближайшее время возглавит Патрик ван Леувен, приведший "Зарю" к бронзовым наградам. По его информации, уже все согласовано и осталось дождаться только официального объявления. При этом нидерландца в луганском клубе якобы должен заменить Валерий Кривенцов, ранее работавший с "Мариуполем" и "Металлистом 1925". Ну что ж, в ближайшее время увидим…
Сборная Украины взяла серебро на ЧМ по socca
Socca – это разновидность футбола на искусственном поле, где в команде играют 5 полевых и голкипер. В Германии проходил Чемпионат мира по этому виду спорта и сборная Украины выступила более чем достойно. В воскресенье в полуфинале сине-желтые обыграли Хорватию 1:0, но уступили в решающем матче Казахстана. Основное время закончилось ничьей 2:2, а в серии пенальти (буллитов) сильнее оказалась казахстанская команда. Впрочем, и серебро – это высшее достижение Украины с Socca, до этого максимумом был четвертьфинал.
Раньери сотворил еще одно футбольное чудо
В Серии В завершился плей-офф за выход в высший дивизион. В решающем матче соревновались "Бари" и "Кальяри". Последних зимой возглавил Клаудио Раньери, тогда команда находилась на 14 месте. Но 71-летний специалист сумел поднять сардинцев на пятую строчку, что и позволило сыграть в плей-офф. Первый матч с "Бари" завершился ничьей 1:1, во втором тоже была ничья, но 0:0, до 90+4, пока Паволетти не забил решающий мяч! Таким образом, "Кальяри" возвращается в элиту. Раньери, вписавший свое имя в историю чемпионством с "Лестером", после игры расплакался на футбольном поле.
Команда Коваленко вылетела во второй дивизион
Тем временем в Серии А за право остаться в высшем дивизионе соревновались "Специя" и "Верона". В дебюте команды обменялись голами, но в середине первого тайма форвард "Вероны" Нгонг оформил дубль. У "Специи" был целый второй тайм, чтобы отыграть отставание, на 64-й на замену вышел Коваленко, но ни Виктор, ни кто-либо другой не смогли хотя бы сократить отставание. 1:3 в пользу "Вероны", "Специя" возвращается в Серию В.
УЕФА назвал сборную сезона в Лиге Чемпионов
Учитывая, в каком стиле "Манчестер Сити" торжествовал в этом розыгрыше, нет ничего удивительного, что сразу семь его представителей попали в символическую сборную. А именно Уокер и Диаш в защите, вся полузащита – Стоунз, Родри и Де Брюйне, а также игроки атаки Силва и Холанд. Эту бравую компанию разбавили по два игрока из "Реала" и "Интера" – Куртуа и Винисиус Жуниор из Мадрида, а также Бастони и Димарко из Милана.
Популярное сейчас
- Раньери вернул Кальяри в Серию А благодаря забитому мячу на 90+4
- Сколько насыпали Довбику, Мальдера - лучшая замена Йовичевичу, Гвардиола больше не лузер
- Украина - Казахстан: смотреть онлайн бесплатно финал ЧМ по сокке
- Металлист остался без тренера, Шахтер угрожает судом Тоттенхэму. Главные новости за 8 июня
- Забарный женился и собрал на свадьбу половину состава Динамо. ФОТО
- Битва красоток. Роскошные вторые половинки Фиорентины и Вест Хэма. ФОТО
Новости по теме
- 07:10 Зарубежные Манчестер Сити выиграл ЛЧ, состоялись первые матчи плей-офф УПЛ. Главные новости за 10 июня
- 06:14 Зарубежные Еще один украинец в MLS, возможная замена Лунину в Реале, Йовичевич устал от Шахтера. Главные новости за девятое июня
- 06:35 Украинские Металлист остался без тренера, Шахтер угрожает судом Тоттенхэму. Главные новости за 8 июня