Месси задержали в аэропорту Китая из-за проблем с документами

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси столкнулся с трудностями в аэропорту Пекина. Все дело в том, что форвард приехал не с аргентинским, а с испанским паспортом. Граждане Испании не имеют безвизового въезда в Китай.

Впрочем, Лео задержали ненадолго. Месси оформили визу по ускоренной процедуре.

Правда, на этом проблемы для аргентинцев не закончились. Чемпионы мира планировали провести тренировку, но толпы фанатов Месси и компании собрались возле отеля и не позволили игрокам покинуть его. В итоге тренировочное занятие пришлось отменить.

Отметим, что в Китае сборная Аргентины проведет товарищеский матч против Австралии. Игра состоится 15 июня и начнется в 13:00. Помимо этого, у альбиселесте запланирована еще одна встреча - 19 июня подопечные Лионеля Скалони сыграют в Джакарте с Индонезией.