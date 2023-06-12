Месси задержали в аэропорту Китая из-за проблем с документами
Аргентинец столкнулся с неприятностями
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси столкнулся с трудностями в аэропорту Пекина. Все дело в том, что форвард приехал не с аргентинским, а с испанским паспортом. Граждане Испании не имеют безвизового въезда в Китай.
Впрочем, Лео задержали ненадолго. Месси оформили визу по ускоренной процедуре.
Правда, на этом проблемы для аргентинцев не закончились. Чемпионы мира планировали провести тренировку, но толпы фанатов Месси и компании собрались возле отеля и не позволили игрокам покинуть его. В итоге тренировочное занятие пришлось отменить.
Отметим, что в Китае сборная Аргентины проведет товарищеский матч против Австралии. Игра состоится 15 июня и начнется в 13:00. Помимо этого, у альбиселесте запланирована еще одна встреча - 19 июня подопечные Лионеля Скалони сыграют в Джакарте с Индонезией.
Quand #Messi est arrivé en #Chine, il n'a pas demandé de visa. Il n'a pas pu entrer à l'aéroport de Pékin. Au bout de six heures, tout son entourage a passé la douane. Seuls Messi et son assistant erraient encore dans le bâtiment de l'avion d'affaires. . pic.twitter.com/2y4JHgeJzu— Cheikworld (@cheikworld) June 10, 2023
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