Все ради трансфера: Месси станет совладельцем своего нового клуба
И не только это!
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ibrahim Ezzat/Anadolu Agency
Лионель Месси удивил решением перебраться в Майями вместо Саудовской Аравии, но у инсайдеров из L’Equipe есть этому объяснение.
По их информации, Месси в США получит примерно те же деньги, что и Криштиану Роналду в "Аль-Насре" - около 200 млн в год. Но прописано это будет необычно.
Лишь половину из 200 млн Лео получит как зарплату по контракту. Еще 30-40 млн ему "пожертвуют" Adidas (поставщик экипировки для всех 29 клубов МЛС) и Apple TV+ (официальный транслятор МЛС в США и за пределами страны).
У обеих компаний долгосрочные контракты с лигой (до 2030 и 2032 годов соответственно), и они согласились помочь "Интеру" из-за влияния Месси на рынок. Так, за считанные дни после объявления сделки билеты на матчи команды подорожали в 10 раз - до 1248 долларов.
И даже еще не все. Лионелю также отдадут 20-25% акций "Интера Майями", где сейчас руководят братья Хорхе и Хосе Мас. Стоимость франшизы - около 600 млн долларов, что также дает крупную сумму.
Касательно варианта в Саудовской Аравии, то L’Equipe пишет, мол, арабы предлагали Лео до 1,4 млрд евро и контракт по схеме 2+1, но он им отказал из-за детей - не хотел везти их в эту страну.
Последнюю попытку саудовцы сделали накануне заключения сделки с Майями. Они уже знали о ней и предлагали аренду на полгода до старта следующего розыгрыша МЛС, но Месси и здесь отказал.
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