Ничья Украины и Германии, бунт Мбаппе, смерть Берлускони. Главные новости за 12 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 12 июня

Сборная Украины сыграла первый матч под руководством нового тренера – сине-желтые встретились с Германией. Начиналось все очень тяжело – на 6-й минуте хозяева повели в счете после удара Вольфа и рикошета от Фюлькруга. Но на 19-й минуте Цыганков после паса Тымчика сравнял счет, а на 23-й Украина вообще вышла вперед – снова Тымчик ассистировал, Мудрик пробил и от Рюдигера мяч залетел в сетку. В начале второго тайма Довбик поймал защитника на ошибке и ассистировал Цыганкову. Однако удержать преимущество Украине не удалось. Хаверц сначала сократил отставание, а затем на 90+1 заработал пенальти, который реализовал Киммих. 3:3, как и в 2011 году.

Авторитетные британские СМИ сообщают, что Михаил стремится сыграть на чемпионате Европы среди молодежных сборных после выступлений за национальную команду. Он это объясняет стремлением набрать лучшую форму перед началом сезона. И новый тренер "Челси" Маурисио Почеттино это стремление поддерживает. Евро стартует 21 июня, соперниками Украины будут Румыния, Хорватия и Испания.

Во Франции большой переполох! Килиан Мбаппе написал официальное письмо руководству "Пари Сен-Жермен", в котором заявил, что не продлит контракт. Его нынешнее соглашение действует до лета 2024 года, то есть уже через сезон он уйдет свободным агентом. В этой связи в ПСЖ настроены продать Килиана уже сейчас. Остается напомнить, что этим летом с Каримом Бензема попрощался "Реал", и сливочным теперь нужна новая звезда в атаке.

Один из крупнейших популистов европейской политики, которому благодаря телевидению удавалось четырежды становиться премьер-министром Италии, несмотря на множество скандалов, умер в возрасте 86 лет. Впрочем, Берлускони, называвший себя великим другом Путина и делавший соответствующие заявления, имел большое отношение и к футболу. Именно он владел "Миланом" с 1986-го по 2016-й, за этот период россонери 8 раз выигрывали Серию А и 5 раз Лигу Чемпионов. После того, как он продал "Милан", Берлускони приобрел себе "Монцу", которая смогла выйти в элиту и удержаться после первого сезона.

О трансферах

"Кривбасс" рассчитывает приобрести вингера "Миная" Егора Твердохлиба и готов заплатить 400 тысяч евро. "Бавария" объявила, что готова потратить до 100 миллионов евро на нового центрфорварда. "Милан" пытается заманить Маркуса Тюрам, но тот получил предложение от ПСЖ. Поэтому россонери могут взять взамен Мехди Тареми из Порту. "Арсенал" очень хочет Деклана Райса из "Вест Хэма" и готов побить клубный трансферный рекорд. "Барселона" решила приобрести Софьяна Амрабата из "Фиорентины", но придется выложить не менее 30 миллионов евро.