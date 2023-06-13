Девушка Роналду будет получать огромные ежемесячные платежи, если пара расстанется
У пары пятеро детей
Goal
Криштиану Роналду, в случае расставания с Джорджиной Родригес, будет обязан ей платить 86 тысяч фунтов каждый месяц. Это стало известно из соглашения, которое пара заключила, чтобы обеспечить будущее девушки, в случае чего.
Примечательно, что пара все ещё не состоит в браке, несмотря на то, что у них четверо общих детей. Ещё один, Криштиану младший, родился в 2010-м году, до того как пара познакомилась.
В последнее время в СМИ появлялись слухи о том, что пара рассталась, но позже это опровергла мать Криштиану. Ещё со временем, сам Роналду опубликовал фото в инстаграм с Джоржиной, подписав его "Ура любви".
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