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Девушка Роналду будет получать огромные ежемесячные платежи, если пара расстанется

Общие новости
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У пары пятеро детей

Девушка Роналду будет получать огромные ежемесячные платежи, если пара расстанется

Goal

Новина українською

Криштиану Роналду, в случае расставания с Джорджиной Родригес, будет обязан ей платить 86 тысяч фунтов каждый месяц. Это стало известно из соглашения, которое пара заключила, чтобы обеспечить будущее девушки, в случае чего.

Примечательно, что пара все ещё не состоит в браке, несмотря на то, что у них четверо общих детей. Ещё один, Криштиану младший, родился в 2010-м году, до того как пара познакомилась.

В последнее время в СМИ появлялись слухи о том, что пара рассталась, но позже это опровергла мать Криштиану. Ещё со временем, сам Роналду опубликовал фото в инстаграм с Джоржиной, подписав его "Ура любви".

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В статье: Криштиану Роналду Джорджина Родригес
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Источник:
goal.com

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