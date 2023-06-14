Ярмоленко без клуба, победа молодежки, Мбаппе снова близок к Реалу. Главные новости за 13 июня

Все как год назад: Килиан Мбаппе не хочет продлевать контракт, и ближе всех к французу "Реал". Если слухи верны, Мадрид готов платить за нападающего до 200 млн, но клуб требует гарантий, что сделка не сорвется. Позиция "ПСЖ" также категорична - Килиан или продлевает контракт, или уходит. Сам игрок молчит.

Андрей покинул ОАЭ вслед за Сергеем Ребровым, который его туда и пригласил. В "Аль-Айне" Ярмоленко забил 11 голов в 33 матчах, но в звезды не выбился. О новом месте работы 33-летнего вингера пока ничего не известно - он сосредоточен на матчах сборной.

Его зовут Франческо Фариоли, ему 34 года и последнее время он с переменным успехом тренировал турецкий середняк. При этом тренерскую карьеру Фариоли начинал под руководством не кого-нибудь, а экс-наставника "Горняков" Роберто де Дзерби - сначала в "Беневенто", а затем в "Сассуоло". Не он ли его "Шахтеру" и порекомендовал?

Поединок проходил в режиме инкогнито, но известно, что наши победили 2:0, голы на счету Вьюнника и Сикана. Сам спарринг входит в программу подготовки Украины U-21 к предстоящему чемпионату Европы. Он начнется 21 июня, и к этому времени парни Руслана Ротаня сыграют также с Ирландией (16 июня).

Об этом пишет The Athletic, а значит так и есть. Контракт Соломона с "Горняками" истекает в конце года, но ФИФА дала ему разрешение бесплатно подписываться где-угодно. Спорное решение регулятора. По слухам, Соломона подпишет "Фулхэм", где он выступал в аренде последний год.

А это уже инсайд отечественных журналистов. Якобы владелец "Днепра-1" провел встречу со спортивным директором Евгением Красниковым и тренером Александром Кучером, на которой все и обозначил. По кадрам - обоих собеседников Коломойский оставил на постах, а вот игрокам-легионерам грозит чистка.