Хорватское чудо в ЛН, преемник Бекхэма в Мадриде и расширение географии в УПЛ. Главные новости за 14 июня

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 14 июня.

Хорватия впервые в истории сыграет в финале Лиги наций. В матче 1/2 подопечные Далича сломили сопротивление хозяев финала четырёх из Нидерландов (2:2, 2:4). "Оранжье" показали характер, переведя игру в экстра-таймы благодаря голу Ноа Ланга на последней компенсированной минуте. Но в эндшпиле хорваты растерзали соперника за счёт мячей Петковича и Модрича. На счету Луки гол, результативная передача и заработанный пенальти.

ЛНЗ впервые в истории сыграет в УПЛ. Также впервые в истории украинского футбола сыграет представитель Черкасс. В битве за право игры в УПЛ подопечные Александра Ковпака переиграли "Ингулец" (2:1, 1:1). После ничьи в первой матче ЛНЗ выдал ударный дебют во второй игре, поведя 2:0 в первые полчаса встречи. Оправиться от этого удара "Ингулец" не смог.

В то же время "Верес" сохранил прописку в элите, взяв решительный реванш в битве с "Металлургом". В субботу запорожцы отпраздновали минимальную победу 1:0, но она ничем им не помогла во второй игре. На ровенском стадионе "Авангард" "Верес" забил по 3 мяча в каждом из таймов, позволив гостям размочить счёт лишь в компенсированное время. 6:1. Клуб из Ровно остаётся.

Несмотря на эпичный камбек и сохранение прописки в УПЛ, главный тренер "Вереса" Юрий Вирт покинул клуб. Об этом специалист заявил на послематчевой пресс-конференции игры с "Металлургом". До увольнения Вирта ходили слухи о назначении на должность главного тренера "народного клуба" Остапа Маркевича и Сергея Лавриненко.

"Реал" продолжает усиление состава. Третьим новичком Мадрида в это трансферное окно стал Джуд Беллингем. В среду "сливочные" подтвердили информацию о выкупе 19-летнего вундеркинда у "Боруссии" за 103 миллиона евро. Ещё около 30 миллионов Дортмунд может получить в качестве бонусов. Ранее Мадрид подписал защитника "Райо Вальекано" Франа Гарсию и вернул Браима Диаса из "Милана". Также на Бернабеу активно сватают Килиана Мбаппе.