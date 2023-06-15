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Месси в ворота Австралии забил свой самый быстрый гол в карьере – Видео

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Десятки тысяч китайцев смотрели на Лео

Месси в ворота Австралии забил свой самый быстрый гол в карьере – Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

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Аргентина обыграла Австралию в товарищеском матче в столице Китая Пекине. Лионель Месси открыл счет, забив в ворота "соккерос" свой самый быстрый в карьере гол.

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Нападающий открыл счет уже на 2-ой минуте встречи. Энцо Фернандес отобрал мяч на половине поля Австралии и отдал передачу на Лео. Месси подработал под левую и пробил из-под защитников точно под штангу. Вратарь был бессилен.

Месси не забивал быстрее, чем в ворота Австралии. У аргентинца ушло 80 секунд, чтобы поразить ворота соперника.

Прошлый рекорд принадлежал голу Лео в ворота "Челси" за "Барселону" в Лиге чемпионов в 2018-м. Тогда Лео поразил ворота "синих" за 127 секунд.

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В статье: Лионель Месси Австралия Аргентина
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Источник:
dailymail.co.uk

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