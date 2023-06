Месси в ворота Австралии забил свой самый быстрый гол в карьере – Видео

Аргентина обыграла Австралию в товарищеском матче в столице Китая Пекине. Лионель Месси открыл счет, забив в ворота "соккерос" свой самый быстрый в карьере гол.

Нападающий открыл счет уже на 2-ой минуте встречи. Энцо Фернандес отобрал мяч на половине поля Австралии и отдал передачу на Лео. Месси подработал под левую и пробил из-под защитников точно под штангу. Вратарь был бессилен.

Месси не забивал быстрее, чем в ворота Австралии. У аргентинца ушло 80 секунд, чтобы поразить ворота соперника.

Прошлый рекорд принадлежал голу Лео в ворота "Челси" за "Барселону" в Лиге чемпионов в 2018-м. Тогда Лео поразил ворота "синих" за 127 секунд.

Messi scored the fastest goal of his career today after just one minute and 19 seconds ????



