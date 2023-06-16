Зидан о тренерстве: Это произойдет. Скучаю по футболу, но физически

Зинедин Зидан ответил на вопрос, вернется ли он в футбол и к тренерской работе. Специалист ответил положительно.

– Я скучаю по футболу, но физически...

– Вы вернетесь в тренерской работе?

– Это произойдет... Я не знаю когда, но это произойдет, – сказал Зинедин.

Напомним, что Зидан дважды тренировал мадридский "Реал". Специалисту не покорился только Кубок Испании за период в Мадриде. Специалист в первый же сезон выиграл Лигу чемпионов. Это же он повторил и в следующие две кампании. В сезоне-16/17 команда Зидана завоевала "золотой дубль". Во время второго пришествия в "Мадрид" "Реал" стал чемпионом Испании. Со времени ухода из Мадрида летом 2021-го, Зинедин не тренировал.

Отметим, что Зидан является единственным тренером, который одержал победу в Лиге чемпионов трижды подряд.