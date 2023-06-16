  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Зидан о тренерстве: Это произойдет. Скучаю по футболу, но физически

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Без клуба уже 2 года

Зидан о тренерстве: Это произойдет. Скучаю по футболу, но физически

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Зинедин Зидан ответил на вопрос, вернется ли он в футбол и к тренерской работе. Специалист ответил положительно.

– Я скучаю по футболу, но физически...

– Вы вернетесь в тренерской работе?

– Это произойдет... Я не знаю когда, но это произойдет, – сказал Зинедин.

Напомним, что Зидан дважды тренировал мадридский "Реал". Специалисту не покорился только Кубок Испании за период в Мадриде. Специалист в первый же сезон выиграл Лигу чемпионов. Это же он повторил и в следующие две кампании. В сезоне-16/17 команда Зидана завоевала "золотой дубль". Во время второго пришествия в "Мадрид" "Реал" стал чемпионом Испании. Со времени ухода из Мадрида летом 2021-го, Зинедин не тренировал.

Отметим, что Зидан является единственным тренером, который одержал победу в Лиге чемпионов трижды подряд.

По теме
yellow-arrow
Испания в финале Лиги наций, новые тренеры Наполи и Вереса. Главные новости за 15 июня
yellow-arrow
Месси в ворота Австралии забил свой самый быстрый гол в карьере – Видео
yellow-arrow
Аргентина и Австралия в товарищеском матче сыграли переигровку 1/8 финала чемпионата мира. Победил снова Месси
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Зинедин Зидан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
rmcsport.bfmtv.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде