Волевая победа Украины, реванш Петракова, Павелко под стражей. Главные новости за 16 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за пятницу, 16 июня

Сергей Ребров на матч с Северной Македонией выставил тот же стартовый состав, что и против сборной Германии. Но первый тайм сине-желтые провалили полностью – на 31-й пропустили с пенальти, а на 39-й Эльмас классно пробил со штрафного. На второй тайм не вышли Тымчик и Довбик – их заменили Ванат и Конопля. И уже на 61-й Забарный после подачи от Цыганкова сократил отставание. Затем Конопля сравнивает счет после паса Мудрика, Северная Македония остается в меньшинстве из-за удаления Мусилу, а на 83-й Цыганков с паса все того же Мудрика забил победный для Украины гол – 2:3.

Во втором матче группы С Мальта принимала на своем поле Англию. Судьба матча была ясна уже в первом тайме – автогол, а также точные удары Александра-Арнольда и Кейна обеспечили разгром. К концу игры еще и Уилсон реализовал пенальти. 0:4 – Англия одержала третью победу подряд и уверенно лидирует в квинтете. Украина – четвертая, уступая Италии и Северной Македонии по разнице забитых и пропущенных.

Александр Петраков во главе Армении отомстил Уэльсу за поражение в плей-офф отбора на Чемпионат мира в прошлом году – его команда выиграла 4:2 на поле соперника. В этой же группе Латвия была близка к сенсации – на 90+4-м матча против Турции сравняла счет, но пропустила на 90+5-й третий гол – 2:3. Интересная ситуация в группе Н – там Дания обыграла Северную Ирландию, Финляндия – Словению, а Казахстан – Сан-Марино. У Сан-Марино – 0 очков, у ирландцев – 3, а остальных по 6. В группе В Франция обыграла Гибралтар 0:3, а Греция и Косово не определили победителя. В группе I Израиль вырвал победу у Беларуси, проигрывая до 85-й минуты.

Шевченковский суд Львова удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения президенту УАФ Андрею Павелко – следующие 60 дней он проведет в СИЗО. Дело касается завода по изготовлению искусственных полей и возможной коррупции. Адвокаты Павелко, конечно, заявляют о нарушениях и незаконности такого решения суда. Будут подавать апелляцию.

Бирмингемский клуб объявил о назначении Рамона Мончи спортивным директором. Мончи известен по своей работе в «Севильи». Именно с его именем связывают успехи клуба на футбольных полях, в частности, победы в Лиге Европы, ведь он собирал футболистов. Отметим, что главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери, который как раз и работал с Мончи в свое время.