Непоколебимый Лунин, ПСЖ на перепутье, матчи отбора на Евро. Главные новости за 17 июня
А также о последних трансферных слухах
Getty Images_
UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 17 июня
Анчелотти не рассчитывает на Лунина
Испанские СМИ сообщают, что наставник сливочных Карло Анчелотти не рассчитывает на Андрея, поэтому хочет пригласить в "Реал" еще одного вратаря. Лунин об этом знает, но готов мириться с ролью третьего голкипера, лишь бы остаться в Мадриде до конца контракта. Соглашение действует до 2024 года.
Холанд забил, но Норвегия все равно проиграла
В группе А отбора Евро встречались Норвегия и Шотландия. В середине второго тайма хозяева вышли вперед благодаря пенальти, который реализовал Эрлинг Холанд. Но Шотландия сумела отыграться на 87-й, а на 89-й еще забила победный. Для Тартановой армии это третья победа подряд, они возглавляют группу. На второе место вышла Грузия, обыгравшая Кипра с таким же счетом – 1:2. Испания в этом окне играет в финале четырех Лиги Наций.
Португалия не оставила шансов боснийцам
Криштиану Роналду вышел в основе, но не он стал главным героем игры. Бруна Фернандеш забил дважды, а также ассистировал Бернарду Силве. У Португалии максимум очков после трех сыгранных туров. У Словакии семь баллов из девяти после победы над Исландией 1:2. Третьим в группе J идет Люксембург, обыгравший Лихтенштейн 2:0. Гол+пас у давнего знакомого динамовцев Жерсона Родригеса.
Австрия и Бельгия не обнаружили победителя
В субботу встречались главные претенденты на выход из группы F. В первом тайме бельгийцы забили сами себе, а во втором счет сравнял Лукаку. Ничья 1:1 оставила Бельгию на первом месте. В этой же группе миром разошлись Эстония и Азербайджан. Также отмечаем победу Чехии над Фарерами со счетом 3:0 в группе Е. Также в этом квинте Албания победила Молдову 2:0.
ПСЖ не может определиться с тренером
Во французских СМИ сообщают, что парижский гранд прекратил переговоры с немецким тренером Юлианом Нагельсманном – стороны решили, что не найдут общий язык. Теперь они готовы пригласить Тьягу Мотту, когда-то игравшего за ПСЖ, а ныне тренирующего итальянских середняков (после "Специи" принял "Болонью"). Был разговор и с Микелем Артетой, но шансы подписать испанца минимальны – его все устраивает в Лондоне.
О трансферах
"Бавария" может приобрести Кая Хавертца из "Челси", также мюнхенцы близки к подписанию защитника "Наполи" Кима. "Челси", понимая, что может потерять немца, обратил внимание на Николя Джексона из "Вильярреала", этот трансфер может стоить 35 миллионов. Модрич отклонил предложение аравийского "Аль-Хиляля" и готов продлить контракт с "Реалом". ПСЖ может продать Мбаппе "Манчестер Юнайтед", если клуб купят катарцы. "Реал" договорился о переходе 33-летнего форварда Хоселу из "Эспаньола".
Популярное сейчас
- Лестер продолжает распродажу. Следующий в очереди - Тимоти Кастань
- Защитник Динамо: Труднее всего было играть против Артема Довбика
- Отбор на ЕВРО-2024. Норвегия – Шотландия 1:2. Партнеры Холанда нивелировали его старания
- Шевченко подписал контракт с испанским клубом – сыграет в Лиге, основанной экс-защитником Барсы
- Красотка дня. Очаровательная жена Владислава Кочергина впечатляет кадрами в купальнике. ФОТО
- Холанд и Грилиш отжигали в ночном клубе в пижамах Dolce & Gabbana за 2 тысячи фунтов. ФОТО
Новости по теме
- 08:13 Зарубежные Волевая победа Украины, реванш Петракова, Павелко под стражей. Главные новости за 16 июня
- 06:35 Украинские Испания в финале Лиги наций, новые тренеры Наполи и Вереса. Главные новости за 15 июня
- 06:30 Зарубежные Хорватское чудо в ЛН, преемник Бекхэма в Мадриде и расширение географии в УПЛ. Главные новости за 14 июня