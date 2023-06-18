Непоколебимый Лунин, ПСЖ на перепутье, матчи отбора на Евро. Главные новости за 17 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 17 июня

Испанские СМИ сообщают, что наставник сливочных Карло Анчелотти не рассчитывает на Андрея, поэтому хочет пригласить в "Реал" еще одного вратаря. Лунин об этом знает, но готов мириться с ролью третьего голкипера, лишь бы остаться в Мадриде до конца контракта. Соглашение действует до 2024 года.

В группе А отбора Евро встречались Норвегия и Шотландия. В середине второго тайма хозяева вышли вперед благодаря пенальти, который реализовал Эрлинг Холанд. Но Шотландия сумела отыграться на 87-й, а на 89-й еще забила победный. Для Тартановой армии это третья победа подряд, они возглавляют группу. На второе место вышла Грузия, обыгравшая Кипра с таким же счетом – 1:2. Испания в этом окне играет в финале четырех Лиги Наций.

Криштиану Роналду вышел в основе, но не он стал главным героем игры. Бруна Фернандеш забил дважды, а также ассистировал Бернарду Силве. У Португалии максимум очков после трех сыгранных туров. У Словакии семь баллов из девяти после победы над Исландией 1:2. Третьим в группе J идет Люксембург, обыгравший Лихтенштейн 2:0. Гол+пас у давнего знакомого динамовцев Жерсона Родригеса.

В субботу встречались главные претенденты на выход из группы F. В первом тайме бельгийцы забили сами себе, а во втором счет сравнял Лукаку. Ничья 1:1 оставила Бельгию на первом месте. В этой же группе миром разошлись Эстония и Азербайджан. Также отмечаем победу Чехии над Фарерами со счетом 3:0 в группе Е. Также в этом квинте Албания победила Молдову 2:0.

Во французских СМИ сообщают, что парижский гранд прекратил переговоры с немецким тренером Юлианом Нагельсманном – стороны решили, что не найдут общий язык. Теперь они готовы пригласить Тьягу Мотту, когда-то игравшего за ПСЖ, а ныне тренирующего итальянских середняков (после "Специи" принял "Болонью"). Был разговор и с Микелем Артетой, но шансы подписать испанца минимальны – его все устраивает в Лондоне.

О трансферах

"Бавария" может приобрести Кая Хавертца из "Челси", также мюнхенцы близки к подписанию защитника "Наполи" Кима. "Челси", понимая, что может потерять немца, обратил внимание на Николя Джексона из "Вильярреала", этот трансфер может стоить 35 миллионов. Модрич отклонил предложение аравийского "Аль-Хиляля" и готов продлить контракт с "Реалом". ПСЖ может продать Мбаппе "Манчестер Юнайтед", если клуб купят катарцы. "Реал" договорился о переходе 33-летнего форварда Хоселу из "Эспаньола".