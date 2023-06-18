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Каштру может возглавить клуб Роналду и получить в четыре раза большую зарплату

Общие новости
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Сейчас коуч тренирует "Ботафого"

Каштру может возглавить клуб Роналду и получить в четыре раза большую зарплату

Фото: duhailsc.qa

Новина українською

Экс-тренер "Шахтера" Луиш Каштру получил предложение стать наставником саудовского "Аль-Насра", за который выступает Криштиану Роналду.

При этом португальскому специалисту предлагают в 4 раза большую зарплату, чем у "Ботафого", где он сейчас работает. Действующий контракт Каштру с бразильским клубом рассчитан до апреля 2024 года.

Как известно, Луиш Каштру возглавлял "Шахтер" в период с 2019 по 2021 год, С "горняками" он выиграл одно чемпионство УПЛ.

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В статье: Криштиану Роналду Ботафого (Рио-де-Жанейро) Аль-Наср Луиш Каштру
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Источник:
MaisFutebol

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