Каштру может возглавить клуб Роналду и получить в четыре раза большую зарплату
Сейчас коуч тренирует "Ботафого"
Фото: duhailsc.qa
Экс-тренер "Шахтера" Луиш Каштру получил предложение стать наставником саудовского "Аль-Насра", за который выступает Криштиану Роналду.
При этом португальскому специалисту предлагают в 4 раза большую зарплату, чем у "Ботафого", где он сейчас работает. Действующий контракт Каштру с бразильским клубом рассчитан до апреля 2024 года.
Как известно, Луиш Каштру возглавлял "Шахтер" в период с 2019 по 2021 год, С "горняками" он выиграл одно чемпионство УПЛ.
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Источник:MaisFutebol
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