Горчичник для истории. Первый случай, когда голкипер получил желтую на чужой половине поля

За что вратарь может получить желтую карточку? За игру рукой за пределами своей штрафной, фол против соперника в штрафной или затяжку времени… А вот перуанец Рамон Кирога пошел дальше и стал единственным голкипером в истории международных встреч, схлопотавшим "горчичник" на чужой половине поля. Случилось это нерядовое событие ровно 45 лет назад, 18 июня 1978 года, в поединке ЧМ-1978 Польша – Перу.

Игрой вратаря вдалеке от своих ворот в наше время никого не удивишь, но еще 40-50 лет назад "рабочее место" голкипера как правило ограничивались своей вратарской площадкой. Одним из тех, кто ломал сложившиеся стереотипы, был Рамон Кирога. Ему всегда было тесно не только во вратарской, но даже в штрафной площадке. Когда его защитники при необходимости подключались к атакам, он, словно дворовый вратарь-гоняла, выбегал далеко в поле, страхуя партнеров и начиная комбинации. В эпоху, когда другие стражи ворот редко покидали свои владения, такая манера игры вызывала восторг у публики, наградившей Кирогу говорящим прозвищем El Loco – "Бешеный".

При этом, Кирога был довольно сильным вратарем. Он родился в аргентинском Росарио, там же начинал карьеру и даже стал чемпионом Аргентины в 1971-м. А лучшие свои годы провел за перуанский "Спортинг Кристалл" из Лимы. Но поскольку Рамону "повезло" играть в одно время с Фильолем, Гатти и Балеем, пробиться в состав "альбиселесте" было нереально. И тогда в феврале 1977 года, перед стартом южноамериканского отбора на мундиаль-1978, он согласился на предложение наставника "инков" Маркоса Кальдерона, который был его первым тренером в "Спортинге", и принял гражданство Перу. С Кирогой в воротах "бланкироха" успешно квалифицировалась на ЧС, пропустив за весь отборочный турнир всего три мяча и проиграв лишь один матч – бразильцам. А уже на полях Аргентины перуанцы не просто прошли первую групповую стадию, а неожиданно для многих стали победителями своего квартета. Победа над крепкой сборной Шотландии (3:1) и нулевая ничья с вице-чемпионами мира голландцами состоялись тогда во многом потому, что Кирога творил в рамке чудеса.

Но во втором групповом раунде лимит на чудеса закончился. Перуанцы начали с крупного поражения от Бразилии (0:3), и фиаско в следующей игре с поляками досрочно лишало "инков" каких-либо перспектив. До середины второго тайма на табло стадиона в Мендосе горели нули, а затем "бланкироху" огорчил Анджей Шармах, головой забивший гол-красавец. Нужно было отыгрываться. Южноамериканцы всей командой пошли вперед, а Кирога в присущей ему манере стал совершать рейды за пределы штрафной, играя на позиции последнего защитника. И так увлекся, что, в конце концов, перешел за центр поля.

За пару минут до финального свистка, когда атаки перуанцев превратились в сумбурный навал, мяч после нескольких рикошетов отскочил к центрбеку "кадры" Ежи Горгоню. Тот без раздумий выбил кожаного в направлении Гжегожа Лято. Получив пас на ход, быстроногий форвард со своей половины поля устремился в прорыв по левому флангу. А тем временем из центрального круга наперерез ему несся Кирога. Оказавшись лицом к лицу с вратарем-стоппером "инков", польский нападающий не растерялся, пробросил мяч вперед мимо соперника, включил ускорение и… El Locо не дал ему уйти: борцовским захватом он вцепился в Лято мертвой хваткой и едва не завалил на газон. Сейчас бы за подобную выходку перуанца выгнали с поля, не задумываясь. Но тогда времена были либеральные, и арбитр матча англичанин Пэт Партридж оценил регбийный прием голкипера всего лишь желтой карточкой. При этом Кирога, сложив руки за спиной и виновато опустив голову, изобразил демонстративное раскаяние. Так он стал первым и единственным в истории чемпионатов мира вратарем, получившим "горчичник" на чужой половине поля.

Самое забавное, что ситуация повторилась один к одному на следующем чемпионате мира в Испании, где Польша и Перу вновь оказались соседями по группе. И снова при счете 1:0 в пользу поляков возник момент, когда Кирога встал на пути у Лято далеко за пределами своей штрафной площадки. Но на сей раз Гжегож не стал обводить Рамона, а вместо этого по резаной траектории отправил мяч мимо него в сетку.