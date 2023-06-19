Испания выигрывает Лигу Наций, Довбик заинтересовал драконов. Главные новости за 18 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 18 июня

Как известно, в финальном матче сошлись Хорватия и Испания. Фурия Роха была немного активнее, но нельзя сказать, что ее преимущество было подавляющим. В конце концов, равенство в игре привело к равенству в счете – 0:0 в течение 120 минут. Пришлось бить 11-метровые. И здесь была драма. Испания захватила инициативу после того, как Унаи Симон отразил удар Майера. Но последний свой удар испанцы не реализовали – Лапорт пробил в поперечину. Серия продолжилась до первого промаха, и он произошел сразу же. Снова Симон парировал удар Петковича, а Карвахаль свою попытку не упустил. Испания впервые в своей истории выиграла Лигу Наций. Бронзу взяла Италия, обыгравшая Нидерланды 3:2.

Португальские СМИ сообщают, что украинского форварда готов купить "Порту". Клуб видит в Артеме замену для Мехди Тареми, который наверняка покинет команду этим летом. "Днепр-1" уже назвал первую цену – 20 миллионов евро, но "Порту" такая сумма не устраивает, так что будут торги. Агент Довбика подтвердил интерес со стороны вице-чемпиона Португалии.

Сергей Станиславович пообещал, что ротация в составе сборной Украины на этот матч будет, ведь времени на восстановление было очень мало. Он подчеркнул, что не разделяет игроков на первый и резервный состав и предупредил, что игра с Мальтой будет тяжелой. А еще Ребров призвал не акцентировать внимание на Михаиле Мудрике, хоть он и играет за "Челси", а поддержать всех молодых игроков.

Авторитетные источники сообщают, что "Марсель" в поисках замены покидающему должность главного тренера 30 июня Игорю Тудору остановил свой выбор на Паулу Фонсеке. Бывший наставник "Шахтера", как известно, в последнее время работал "Лиллем", который финишировал пятым. Сам Фонсека готов возглавить провансальцев, но "Марселю" еще предстоит договориться с "Лиллем", который потребует компенсации.

Кай Хавертц, похоже, не останется в "Челси" на следующий сезон. Уже давно активно ходят слухи, что им интересуется "Бавария". Но на родину, судя по всему, он не вернется. Ведь условия личного контракта с ним уже согласовали "Арсенал". Остались уточнить мелкие детали и договориться с "Челси" о переходе. Английские СМИ оценивают, что "Арсеналу" придется заплатить за автора победного гола в финале ЛЧ 2021 года около 80 миллионов евро.

Мбаппе заявил, что этим летом никуда не уйдет

Килиан настроен выполнить свой контракт с "Пари Сен-Жерменом" до конца, то есть до лета 2024-го, а уже потом как свободный агент перейти в другой клуб. Впрочем, он отметил, что через год в таком клубе как ПСЖ "может произойти все что угодно".