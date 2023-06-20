Победа Украины, травма Мудрика, чистка в Днепре-1. Главные новости за 19 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 19 июня

Сергей Ребров провел ряд замен по сравнению с поединком против Северной Македонии. Так, в основе оказались Кривцов, Малиновский, Конопля и Ванат. Но сине-желтым пришлось изрядно постараться, чтобы сломить сопротивление соперника. В первом тайме шансы забить были у обеих команд, а после перерыва Ярмоленко не реализовал пенальти. Однако на 72-й минуте Андрей заработал пенальти, который реализовал Виктор Цыганков. Игра так и завершилась со счетом 1:0 в пользу Украины.

Михаил не играл против мальтийцев. После поединка Сергей Ребров сообщил, что на разменке Мудрик повредил икроножную мышцу и попросил замену, хотя и должен был выйти с первых минут. При этом тренер отметил, что участие футболиста в молодежном чемпионате Европы под вопросом. Как известно, турнир для сборной Украины стартует 21 июня матчем против Хорватии.

Во втором матче группы С Англия на своем поле улучшала статистику голов в противостоянии с северомакедонцами. Соперник продержался полчаса, пока не забил Гарри Кейн. А потом голы посыпались один за другим. Один Букайо Сака оформил хет-трик. Финальный свисток зафиксировал счёт 7:0. После четырех сыгранных туров у Англии максимум – 12 очков, Украина идет второй – у нее 6 баллов. У Италии всего два матча, у нее столько же очков, как и у Северной Македонии – по 3. Мальта замыкает турнирную таблицу.

О других матчах отбора к Евро-2024

Александр Петраков одержал вторую победу подряд – на этот раз Армения обыграла Латвию 2:1, решающий гол был забит на 90+1. Армяне идут вторыми в группе, уступая Турции, обыгравшей Уэльс 2:0. Франция минимально обыграла Грецию – единственный гол Мбаппе забил с пенальти. Снова потеряла очки Дания – на этот раз ничья со Словенией. Швейцария умудрилась потерять победу над Румынией, хотя выигрывала 2:0 до 89-й минуты. Израиль выиграл у Андорры благодаря голу Манора Соломона (2:1).

Команда вышла из отпуска и приступила к подготовке к следующему сезону. При этом "Днепр-1" простился с четырьмя легионерами и тремя украинскими футболистами, которые были не на последних ролях. Итак, в следующем сезоне мы не увидим в составе "Днепра-1" Матарриту, Гомеса, Пеглоу и Хайнера. Свой шанс не использовал голкипер Рыбак, так не смогли закрепиться в основе Лучкевич и Танковский.

ЛНЗ объявил о подписании контракта с форвардом "Металлиста" Максимом Прядуном. 24-летний нападающий в прошлом сезоне отыграл 28 матчей за харьковчан, в которых забил 9 голов и отдал 4 результативных передачи. Прядун родом из Умани, поэтому переходит в команду, которая представляет его родную область.

"Борнмут" простился с Гарри О'Нилом, спасшим команду от вылета в прошлом чемпионате. О'Нил принял "Борнмут" после Скотта Паркера и в итоге финишировал 15-м, хотя вишням прочили вылет. И сразу клуб объявил о назначении нового менеджера – им стал Андони Ираола, до этого работавший с "Райо Вальекано" и занимавший с ним 11 и 12 места в Ла Лиге.