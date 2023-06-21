Молдова победила Польшу, разногласия в Шахтере, победный гол Роналду. Главные новости за 20 июня

На данный момент главная сенсация отбора. Поляки спокойно вели в счете 2:0, но затем расслабились и не смогли собраться заново. Как результат - победа Молдовы 3:2 с решающим голом от защитника "Александрии" Владислава Бабогло. А в Польше, тем временем, пресса уже кипит.

Криштиану Роналду в своем 200-м матче за Португалию вырвал для команды победу, забив на 89-й минуте Исландии (1:0). Также решающий вклад в победу Норвегии внес Эрлинг Холанд - у него дубль в ворота Кипра (3:1). В этой же группе лидирует Шотландия, добывшая 4-ю кряду победу - на сей раз была бита Грузия (2:0). Также отмечаем победу Австрии над Швецией (2:0) и успех Люксембурга на поле Боснии (2:0).

Вместе с Михаилом в лагерь Украины U-21 накануне старта молодежного Евро прибыли Трубин, Судаков и Ванат, но если эта троица готова играть, то Мудрик пока нет - у него травма икроножной мышцы. Сумеет ли вингер сыграть на турнире хотя бы минуту - неясно.

Александр Зинченко прибавил 2 млн и теперь стоит 42; Илья Забарный вырос в цене до 25 млн (+2), а Виталий Миколенко - до 20 млн (+3). Падение зафиксировано только у Михаила Мудрика, причем сразу на 10 млн - до 50 млн евро. Впрочем, пока спишем это на адаптацию и глобальный кризис "Челси", проведшего один из худших сезонов в новейшей истории.

Отечественная пресса пишет, что Ринат Ахметов пока не решил даже вопроса с увольнением Игора Йовичевича. В то же время мнения топ-менеджеров клуба разделились. Сергей Палкин якобы хочет видеть во главе команды наставника "Зари" Патрика ван Леувена; Дарио Срна смотрит на дальнее зарубежье, прежде всего - Италию.

54-летний ветеран украинского футбола уже заявил, что ставит за цель вывести "Звягель" "на самый высокий уровень". Неожиданно? Еще бы. Не каждый день увидишь экс-игрока легендарного "Динамо" конца 90-х, работающим в райцентре Житомирской области. Похоже, у "Звягеля" очень серьезный спонсор.