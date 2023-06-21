Официально. Канте стал одноклубником Бензема в Аль-Иттихаде
Француз перебрался в Саудовскую Аравию
Фото: ittihad_en
Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте стал игроком "Аль-Иттихада", сообщает клубная пресс-служба.
32-летний француз заключил трехлетний контракт с саудовским клубом. По последним данным СМИ, его зарплата составит 25 миллионов евро в год.
Н'Голо перешел в "Аль-Иттихад" в статусе свободного агента. Его соглашение с лондонцами действует до 30 июня, а о пролонгации сотрудничества игрок не смог договориться.
С "Челси" Н'Голо выиграл АПЛ, Кубок Англии, Лигу Европы, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и КЧМ. Сезон-2022/23 Канте почти полностью пропустил из-за травмы. Во всех турнирах этой кампании он провел 9 матчей за "синих" и отдал 1 ассист
Напомним, что не так давно "Аль-Иттихад" подписал экс-форварда "Реала" Карима Бензема.
Kanté is wearing the yellow jersey!— Ittihad Club (@ittihad_en) June 20, 2023
???? to ????
#WelcomeBox2Box pic.twitter.com/swt8eVdM81
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