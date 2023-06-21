Стало известно когда Месси дебютирует за Интер Майами

Лионель Месси дебютирует за "Интер Майами" 21-го июля в матче против "Крус Асуль" в Кубке Лиг. Об этом заявил президент клуба из США Хорхе Мас.

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"Мы уже заключили контракт на увеличение числа мест в углах стадиона, и вместимость должна вырасти на 3 или 3,2 тысячи (примерно до 22 тысяч). Мы готовимся выполнить эти работы за ближайшие четыре недели. На каждой игре будет аншлаг. Спрос на билеты в 10 раз превысил тот объем, который мы можем предложить в качестве абонементов", – заявил Мас.

Ранее Хорхе заявил, что клуб сделает ещё нессколько трансферов. Сообщалось, что в клуб придут Серхио Бускетс и Жорди Альба – бывшие одноклубники и хорошие друзья Лео Месси.